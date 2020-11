Astrologinja Lenka: Dan prinaša močne strahove, depresije, ločitve, odtujenost

Položaj zvezd 9. 11. 2020. FOTO: Lenka Stanić

Danes je Luna na koncu Leva in nabira moči, da razkrije čim več skrivnosti, da se spomni vsega, kar je še ostalo v njej. Z Merkurjem iz Tehtnice je v sekstilu, zato je ta komunikacija vzvišena, lepa in prijetna. Želi si takšne družbe in druženja. Popoldne bo prešla v skromno in pridno Devico, kjer je najpomembnejše, da je vsa urejena in da je vse na svojem mestu.Danes imamo merjenje moči med strastjo in ljubeznijo. Kdo daje več, kdo prejme, kdo izzove ljubosumje in zavist in kdo ga poskuša nekoliko umiriti? V opoziciji sta moški in ženski planet, torej moški in ženski princip.Venera je v svojem domu v središču znamenja in želi pokazati ter podariti ljubezen in milino, poskrbeti, da vse teče lepo in prijetno. Toda nasproti nje je Mars, ki je retrograden, v svojem domu in v središču svojega znamenja. Tam je že nekaj dni in bo na enaki stopinji ostal do 24. novembra, dokler vsega ne zmelje in uniči. Da, ta usmerjena energija je še globlja in močnejša, žal pa je še vedno obrnjena negativno, proti drugim in nezavedno tudi proti sebi. Težko mu je dokazati, da je vse skupaj iskreno, čisto in resnično. Ne zaupa sebi, kaj šele drugim, išče dokaze, prosi, da se mu vse potrdi, da je tako, kot vidi na lastne oči.Kako naj se ta zveza nadaljuje, če je veliko nezaupanja, laži, zavajanja in neiskrenosti? Zato pride do razpada, razhajanja, pokanja odnosov in vezi. Oba zagledanosti vase in dokazovanju, kdo ima prav, padeta v kvadrat s trojico iz Kozoroga, ne sluteč, da jim bodo sodili samo oni. Toda ta sodba bo dokončna, ni je mogoče enostavno popraviti. To bo povzročilo močne strahove, depresije, ločitve in odtujenost. Ko bosta oba doživela blokado, oviranje, zadrego ali celo manipulacijo zaradi svojih dejanj, bosta spoznala, da se morata obrniti drug k drugemu, sprejeti razlike, si dati svobodo in razviti odnos po svojih najboljših močeh. Razumeti je treba, da nasprotna stran ni nihče drug, ampak del tebe. Na ta način bosta sprejeta oba.