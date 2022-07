Astrologinja Lenka: Dan preživite v dobrem razpoloženju

Luna je vzšla na 11. stopinji Strelca. To je zagotovo najboljša energija, polna veselja in optimizma. Ta položaj Lune ne govori le o današnjem času, ampak tudi o ljudeh, ki so rojeni z natalno Luno v tem znamenju, kot da ne vedo, kaj je bolečina, trpljenje, razočaranje. Vsaj tako jih vidimo od strani. Vsi gredo skozi enake stvari kot vsi drugi ljudje, vendar vedo, kako se z vsem tem soočiti. Znajo najti rešitev, izhod iz vsake situacije. Da gledajo v prihodnost, da imajo vedno svojo vero, ki jih vleče naprej. Ta notranja vera ali celo vera v nekaj, kar jih vodi v življenju, daje veliko spodbudo, veliko upanje, da bo potem bolje. To so ljudje, ki so navdušeni, vedri, vedno nasmejani, pripravljeni na šalo, pesem in veselje. Včasih lahko gredo s svojimi filozofijami predaleč, govorijo o vsem in preveč obširno razmišljajo, ni pa jim blizu tisto, kar je majhno, kar je utesnjeno, kar je miniaturno in končno vse, kar je mračno in težko. Ni jim prijetno v družbi ljudi, ki so utrujeni, žalostni, depresivni in pesimistično in črnogledo gledajo na življenje.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Prav tako ta položaj Lune danes nakazuje dan, ki ga je treba preživeti v posebej dobrem razpoloženju, bodisi s kom v družbi ali celo sami. Še vedno se vidi, da je človek z mislimi daleč stran, na potovanju, na dopustu, na ogledu vsega novega in daljnega. Napolni jim baterije, jih naredi vesele in srečne. Zato se je Luna danes trudila, da ne bi delala drugega aspekta z drugimi planeti, da ne bi »pokvarila« te slike, da bi v njej ostala dlje in da bi ta vonj po sreči ohranila dlje. Še posebej, ker je tudi v fazi rasti, tako da to še dodatno krepi vse te potrebe, ki se pojavljajo.

Šele v večernih urah bo naredila opozicijo z Venero iz znamenja dvojčkov. No, tukaj se lahko vse to samo še poveča, pretirava v vseh sferah, kar ne predstavlja le občutkov, temveč tudi notranje potrebe. Ker znamenje dvojčka ne more biti v eni družbi, enem razmerju, enem kraju, eni službi... Da ne izgubimo notranje igrivosti in se izognemo dolgočasju in zasičenosti, mora biti tukaj vse v množini.

Danes je ponedeljek, lunin dan in je v znamenju strelca. Najdimo torej svojo vero, upanje, smisel življenja. Nekaj, kar nas bo popeljalo v boljši jutri, v lažje reševanje vseh nalog. Najdimo nek svoj smisel, ki ne bo samo za nas, ampak lahko z njim pomagamo tudi drugim.