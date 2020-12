Astrologinja Lenka: dan prevelikih pričakovanj in neizpolnjenih obljub

Luna je še vedno v znamenju radovednih in prilagodljivih Dvojčkov in morda ju prav zato mnogi uvrščajo med znamenja, ki da so hinavska in se nanje ne morete zanesti. Ampak to ni res, oni so le nestrpni, želeli bi vse naenkrat: jesti, se pogovarjati, brati, poizvedovati o enem in drugem, a le iz radovednosti, ne pa iz slabih namenov.



Luna bo zjutraj naredila opozicijo z Venero v znamenju Strelca. Tam je, leti, rada bi potovala, se spogledovala, smejala in veselila. In v čem je težava? Je s to opozicijo vsega preveč? Luna se bo počutila nepotolaženo, zato pretirava v vsem: pri nakupu čevljev, oblek, vsega ji je premalo ... Zaradi čustvenega stanja si vsaj tako napolni dušo. Toda potem so Venerine želje čedalje večje in na koncu se počutimo slabo, saj trošimo preveč denarja in časa in prenapolnimo stanovanje z nepotrebno kramo, namesto da bi se umirili in se posvetili bližnjim in čustveno oplemenitili dan. Luna vstopi v kvadrat z Neptunom in bum – še eno večje razočaranje in neizpolnjene želje. Veliko je obljub drugih, izkaže pa se, da je bilo vse neresnično in prevara. Potem pa smo negotovi, pretreseni, razčustvovani in ​​duša je popolnoma zmedena. In kdo je za vse to kriv? Tudi mi. Ustavimo se, povežimo se s sabo in se prepustimo miru ter se intuitivno vprašajmo, kaj si res želimo.



Ne predajajmo se praznemu govoričenju, ne bodimo naporni in obrekljivi, ne pretiravajmo v ničemer, sicer bomo zelo razočarani in bomo zaspali v solzah. Bodimo vedri, veseli in dajmo več nežnosti od sebe.