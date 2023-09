Astrologinja Lenka: Dan ponuja veliko lepih, nenadnih in nepričakovanih priložnosti

Luna je še vedno v Ribah, zaspana je, sanjava, živi v svojem svetu. To je njeno vzdušje. A že od jutra gre v opozicijo z Merkurjem iz znamenja Device. On, ki dela, pospravlja, iz nič ustvari veliko, kjer je delo in samo delo na prvem mestu, delaven, ustrežljiv, gleda nekoga, ki se od dolgčasa razteguje na kavču. No, to je zanj nepredstavljivo in logično je, da bodo prihajale razne kritike, argumenti ...

Zato smo tudi ljudje razdeljeni, ali naj delamo po čustvih, ali naj poslušamo glavo in um. Toda dan gre naprej, tako da če se Duša ne prebudi iz sanj, jo čaka Rx Uran iz znamenja Bika. Čeprav je v Biku še bolj počasen in težko gibljiv, je to še vedno Uran. Sproži alarm, ki se zgodi zdaj in takoj. Prav tako bo dal veliko lepih, nenadnih in nepričakovanih priložnosti, da opravite stvari, da se s prijatelji dogovorite za razne usluge.

Zvečer Luna gre v objem Rx Neptuna. Šele sedaj sledi tisti globok spanec, globoka sprostitev, za nekatere meditacija, za druge pa utapljanje v prepovedanih substancah. Nekateri bodo iskali počitek, nekateri pobegnili iz realnega v neresnično življenje, da bi pomirili bolečino in žalost, ker so šibki, da bi sprejeli resničnost tega življenja. In za to se moramo najprej sprejeti takšne, kot smo in ne leteti v oblakih, ampak korak za korakom stopati do cilja. Potem Luno čaka sekstil z Rx Plutonom iz znamenja kozoroga. Vse je retrogradno, vse vleče nazaj namesto naprej. Nekaterim bo to prišlo prav, številnim pa se bo uspelo na najboljši možni način znebiti vsega, kar jih je tiščalo in mučilo.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, najlepši dan, ki ponuja in daje zaupanje, moralo in vero v življenje, v jutri in ta jutri je vsem lep, ker je neznan. Jupiter je velik angel, zaščitnik, učitelj, hkrati pa poseduje tudi moč in denar. Po toliko dneh se je končno premaknil za eno stopinjo in začel retrogradno. To je priložnost, da nekatere stvari razčistimo, ozavestimo, poiščemo vzroke, kje se je zataknilo v povezavi s finančnim stanjem ali ugotovimo, kdo ga zavira. Najboljše pa je, da se obrnete vase, se vprašate, kaj je vaš namen, cilj, k čemu stremite in kaj vas veseli. Odgovor boste našli v sebi.