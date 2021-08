Astrologinja Lenka: Dan ponuja idealne rešitve za uresničitev vaših načrtov

Luna še naprej uživa v svojem znamenju, ki ji ponuja vse, kar si želi. Ko se je znebila številnih starih stvari in tistega, kar zanjo ni več koristno, skozi zemeljsko znamenje Bika oblikuje čudovite vidike z Neptunom in s Plutonom. To je dan, ki ponuja idealne rešitve za uresničitev mnogih vaših načrtov. Z Neptunom morate le prisluhniti sebi, se sprostiti in vprašati, kaj je tisto, kar vam ponuja najboljšo rešitev. To so odlične vizualizacije, odprtje za številne vpoglede, za katere včasih rečemo, da so le sanje in prazne želje, lahko pa jih tudi uresničite. Posel je tukaj na vrhuncu, še posebej vse, kar je povezano s finančnimi in poslovnimi transakcijami, kakršne koli oblike, za uspešno poslovanje, ki prinaša veliko dobička. Bik je vezan na denar, na banko, na vztrajnost in vztrajnost in se ne preda niti za palec. In zdaj, ko je v trigonu s Plutonom, to pomeni lepo obdobje za posojila, za vlaganje v različne naložbe, nakup nepremičnin. To je trenutek, ki ga podpira vsaka druga gospodarska pomoč. To daje zelo dobro čustveno in duševno močno obdobje, ko imate moč, tudi če mislite, da tega ne zmorete. Duša je tukaj na svojem mestu in počuti se lepo.



Merkur, naš razum in Sonce, naša volja in želja so danes združeni v znamenju Leva. Kako velika beseda, ki jo je treba slišati zelo daleč, nekomu pa pomeni nepričakovano veliko popularnost, slavo. Predvsem tisto, kar je povezano s tujimi državami, pa naj gre za vpis na prestižno fakulteto, pridobivanje diplom, sklepanje pomembne pogodbe. A bodite previdni, ego je premočan, zato je to lahko beseda znanja, ki je včasih osredotočena le na osebo samo.



Toda Merkur je poln samega sebe in svojega načina razmišljanja, da ne bi pretiraval in se postavil na podstavek, tu je tudi Saturn, ki bi mu nekoliko pristrigel krila, da bi mu preprečil visoko letenje tako omamljenemu s slavo. In takoj zaidete v prepire, kritike, prepire s svojimi najbližjimi, z otroki, brati, s sosedi, sorodniki. Pustite vse, sprejmite, morda imajo prav, a tudi ne vpletajte se v razprave in ne iščite resnico. Najbolje je molčati in vse bo minilo. Ker vse, kar vnesete v večje razprave, vam bo pokvarilo dan in boste žalostni, slabe volje, z občutkom, da vas vsi zavračajo, tega ne potrebujete.



Nekomu se zdi, da ste šli predaleč, da ne spoštujete tradicije, ne upoštevate pravil starejših, vendar je to njihovo razmišljanje.



Danes je nedelja, dan Sonca, in je že sredi svojega najmočnejšega znaka Leva, kjer sije in osvetljuje vse ljudi ter ves svet. Uporabite ga danes, saj bodo že jutri nekoliko drugačna pravila, ki jih, hoteli ali ne, sprejemamo, čeprav mislimo, da nočemo in moramo.

