Astrologinja Lenka: Dan polnih novih energij

Položaj zvezd za danes. FOTO: Lenka Stanić

Dan je poln novih in drugačnih energij. Luna še vedno ostaja v znamenju Škorpijona, da se na najgloblji možni način spopade s svojimi čustvi. Izdelava sekstila s Soncem iz znamenja Kozoroga nam daje priložnost, da nekatere svoje ideje uresničimo na najboljši možni način, ne samo materialno, temveč tudi tako, da jih podpira čas in da imajo pravo strukturo. Ker je v trigonu z Neptunom, imamo danes potencial, da dosežemo veliko.Sonce je ves dan v čudovitem sekstilu z Neptunom, kar nam omogoča uresničitev želja in ustvarjalnih zamisli. Iz nič lahko ustvarimo nekaj velikega. Mojstrovina se ustvarja iz fantazije.Merkur iz togega in trdega Kozoroga s svojimi resnimi nameni preide v zračno in inteligentno znamenje Vodnarja. Ne bodo nam manjkale nove ideje. Misli nas bodo prehitevale, zato bodo nekateri gledali, kot da z nami ni vse v redu, a Vodnar je svojevrsten, saj mu drugi težko sledijo. Toda preblisk v glavi je treba izkoristiti (če je le pozitiven, ker ima Vodnar včasih zelo čudne misli) takoj in najbolje, ker se kaj takšnega pojavi le redko. Je pa možnost, da bomo tudi v naslednjem mesecu imeli pristne in zanimive misli. Merkur nas komunikacijsko povezuje, zato se je povečala potreba po digitalnih omrežjih. Morda bomo več razmišljali o tem, kako se povezati z nenavadnimi ljudmi ali astrološkimi društvi in pomagati socialno ogroženim.Pojavila se bo potreba po svobodi in neodvisnosti. Po 16. uri Venera iz znamenja Strelca preide v znamenje Kozoroga. Ne bo več tavala in iskala sebe in ljubezen, ustavila se bo, se pomirila in začela nekoliko bolj klasičen način življenja. Toda ali bo zadovoljna s tem?