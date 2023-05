Astrologinja Lenka: Dan lahko prinese malo neprijetne situacije

Luna je v fazi rasti v znamenju Dvojčkov, v sekstilu s Hironom, da ozavestite nekatera svoja čustva ali jih vsaj okrepite zaradi samega dneva, ki lahko prinese malo neprijetne situacije. Po njej danes ob 9.09 še Sonce preide v znamenje dvojčkov, bi rekli, kakšno fenomenalno vzdušje za vse oblike komunikacije, spoznavanja, povsem enostaven način v vsem. A hkrati imamo na nebu dva planeta, ki sta v opoziciji, Mars iz znamenja leva in retrogradni Pluton iz znamenja vodnarja. Oba sta bila vpletena v zadnja dva mrka. Na površje zdaj prineseta dve popolnoma nasprotujoči si akciji oziroma zelo napeti in eksplozivni situaciji. Kaj so sprožilci, ki so polni ene atomske energije in vodijo do trka. V tej fiksni in trdi opoziciji je Jupiter vpleten v T-kvadrat, kjer se lahko vse samo povečuje in odvija v nedogled, tako da ima lahko vse najslabši izid. To pretiravanje lahko vodi ne le do izgub na fizični ravni, temveč predvsem na materialni ravni – finančne, bančne in kmetijske situacije.

Edini zaščitnik, ki lahko odigra najboljšo vlogo v tej težki situaciji, je Sonce, torej oseba na vidnem položaju, ki lahko razsvetli, racionalizira in ublaži vso to šokantno situacijo. Razbiti to prenapeto in premočno energijo. Sonce bo tvorilo trigon s Plutonom in sekstil z Marsom, ki je tako ali tako v njegovem znamenju in kjer se mora še posebej ustaviti in prisluhniti tej sončni energiji. To pozicijo bi lahko preoblikovali iz največje šibke in sovražne sile v nekaj, kar bi se sporazumevalo, do popolne izgradnje na plemenit in boljši način. Morda nekatere stvari še vedno niso jasne, še nerazumljive ali pa ne pridejo tako zlahka do možganov, da bi se vse lahko najbolje uredilo, ker je Merkur dispozitor Sonca, on pa je še vedno zasanjan in premalo jasen v svojih pogledih. Ne glede na to, koliko si sami zapletamo situacijo, še vedno obstaja drug način, da vse to spremenimo v najboljši možen razplet.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je prestopilo v znamenje najbolj komunikativnih, igrivih in vsestranskih Dvojčkov. Ta njihova razpršena energija, katera jih pelje, da se učijo o vsem in da učijo vsakogar, na koncu pa pozabijo, kaj so sploh začeli in kaj končali, jih dela ne povsem zanesljive za vse, kot da so muhasti ali dvolični. In niso, le preveč se želijo dotakniti vsega, reči, najti se povsod na vseh mestih, samo da jim ne bo dolgčas.

No, vse najboljše za vaš rojstni dan, Dvojčki. Ostanite tako mladostni po duši, kot vam je narava dala že ob rojstvu.