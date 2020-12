Astrologinja Lenka: Dan kritike, samokritičnosti ali ustrežljivosti in skrbnosti

Položaj zvezd 7. 12. 2020. FOTO: Lenka Stanić

Danes je ponedeljek, lunin dan, in to v znamenju Device, ko so naše reakcije, občutki najbolj občutljivi na področju zdravja, čistosti in vsega, kar ni na mestu. S svojim dispozitorjem Merkurjem je v kvadratu, zato so kritike preprosto nepotrebne in preveč.Izogibajmo se analiziranju preveč stvari, ne kritizirajmo drugih, saj to ni bilo narejeno natančno in precizno. Nekdo nas bo morda želel kritizirati, vse to sprejmimo in obrnimo na pozitivno. Ravno ti nedokončani, nedorečeni odnosi bodo prišli od naše matere, žene, hčere. Merkurjev dispozitor je Saturn, zato sprejmimo to na spoštljiv način, z razumevanjem in naklonjenostjo. Vsa ta kritika, tudi samokritika, je napačna. Najbolje je, da ne razmišljamo in se ne obremenjujemo z vsemi nepotrebnimi malenkostmi. To je dan, ko se obrnemo k delu v domu, popoln dan za čiščenje, pospravljanje, da se v domu naredi čistoča, urejenost, a ne red z besedami.Devica ima potrebo, da vsak dan redno skrbi za svoje telo, bodisi z gibanjem, s higieno, z zdravo hrano. Na voljo so vse vrste alternativ, ki jih lahko preizkusimo na različne načine, pa naj gre za zdravje, hrano, tehnike. Bodimo danes uslužni, na kakršen koli način pomagajmo drugim, hvaležni nam bodo in bomo zadovoljni.Sonce je v znamenju Strelca na svoji kraljevski osrednji stopinji, ki širi toplino, svetlobo, optimizem, srečo, ki prihaja iz našega središča, središča zavesti.Saturn preide na svojo zadnjo, 29. stopinjo, v svojem znamenju, ki mu vlada Kozorog, in ostane tam do 17. decembra, da zaklene vrata svojega doma in se vrne šele po približno 28 letih. Toda ali ta stopnja zdaj poskuša nekaj prikriti pred nami, skriti nekatere stvari, ki so povezane predvsem v družbenih kolektivih, na ravni celotne človeške rase in družbe? Povezujemo ga z redom, s tradicijo, z usodo, vsem, kar je staro, vsemi boleznimi, s politiko, sodstvom, z vsemi dolgovi …Ali hoče nekaj prikriti, skriti, ker gre za velike strahove, ohranjanje in zadrževanje starega, ampak se počasi premika v znamenje Vodnarja, a njemu so vse te stvari tuje in nerazumljive, ker Vodnar hoče spremeniti vse, hoče vse novo, drugačno, napredno za posameznika in vse ljudstvo ...