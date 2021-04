Astrologinja Lenka: Dan kot nalašč, da začnete nekaj novega

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna je izšla iz dogovora in preobrazbe, torej notranjega čiščenja s Plutonom. Pridobi več moči in energije za prehod v znamenje Dvojčka ob 9. uri. Ker tu res potrebuje veliko energije, a ne, ker mora nekaj narediti, ampak zato, ker ima tako notranjo potrebo, da začne marsikaj hkrati, dela hitro. Nadoknadila bi vse, kar je prespala prejšnja dva dneva. Njena potreba po radovednosti na vseh področjih tega znamenja je prevelika, vendar je zaradi tega še hitrejša v vsem, ji daje več navdušenja.Do 9. maja Venera ostaja v svojem domu Bika. Začetek pomladnih dni, kjer ji najbolj ustreza bližina narave, vsa dela na tleh, okraski, vrtovi, polni cvetja. Uživa in je zelo spretna v vseh kulinaričnih specialitetah, da jih pripravi pa tudi pokusi, da ji lahko prinese še kakšen kilogram več. Razvijejo se lahko tudi veliki talenti v glasbi in plesu, ker je Bik Venera in grlo teče za vse te sposobnosti. Delo z naložbami, denarjem, bankami, s kmetijstvom.Uživa v vseh materialnih stvareh, saj ji to daje veliko varnost. Želi si stabilne zveze, v kateri bi lahko dolgoročno načrtovala skupno življenje, a vse se mora vrteti okoli finančnih in materialnih stvari. Bik sam ima naravni talent za privabljanje vseh materialnih stvari, predvsem pa denarja, in ljudje s tem znamenjem so običajno precej bogati.Vendar pa je danes četrtek, Jupitrov dan, in on je na 25 stopinjah Vodnarja in ustvarja čudovite vidike s Soncem in z Marsom, zato je lep dan za vse, kar je treba začeti na novo. Mora biti zelo veliko, da je precej drago in ugledno, drugačno, ne sme biti nič majhnega in drobnega, ker se niti ne bo začelo. Vse mora potekati tako hitro, elegantno in z veliko uspeha. Je odlično seme za vse, kar se je zdaj začelo, daje velik uspeh, slavo, bogastvo, ne glede na to, ali je v kraju, kjer oseba živi, ali v tujini.Dan je, da uživamo v vseh lepih pogovorih, zgodbah, vendar brez tračev in kritik, četudi se z njegovim mnenjem ne strinjamo, ker se bumerang hitro vrne.