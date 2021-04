Astrologinja Lenka: Dan, ki od nas zahteva, da se za vsako ceno »odtrgamo«

Petek je Venerin dan, ona pa je v svojem znamenju na 10 stopinjah ter želi pokazati nekaj svojega statusnega simbola, in to ravno zdaj. Polna je sebe, polna svobode, polna poguma, da naredi vse za ceno največje nenavezanosti, največjega nasprotovanja vsemu, kar jo drži in veže.



To je dan, ki od nas zahteva, da se za vsako ceno »odtrgamo«, tudi od sebe, od vseh, ki nas zadržujejo, omejujejo in nam ne dovolijo, da zadihamo dovolj globoko. Kdo drug lahko najde trajnost in stabilnost poleg Urana? Mislim, da tudi taki ljudje težko sprejmejo, da so v klasičnem razmerju, da nekomu odgovarjajo, kam gredo, s kom gredo in kdaj se vrnejo. Če pa želite izkusiti sedanji vrtiljak, trenutno evforijo, je to zdaj priložnost. Znajo ponuditi tisto, česar nihče ne ve, posebno vzdušje, posebno nenavaden in popolnoma drugačen dan, vendar so kot iskra v sekundi, hitro se naveličajo tega stanja in že imajo nove ideje, nove kraje, nove ljudi. Živijo za to sekundo, za ta trenutek, za zdaj, za danes. Včeraj in jutri zanje ne obstajata, sta prava pustolovca.



In kdo jim lahko sledi? Samo takšni, kot so oni.



Toda taka zveza danes, če ljudje niso pripravljeni sprejeti česa takega, prinaša ločitev, prekinitev vseh partnerstev. Ker Venera in Uran, ne glede na to, kako podobna sta si, tu najdeta skupno pot le, če si dopuščata veliko svobodo.



Sonce je na stopinji Lunine višine, je mesto vsega, kar si človek lahko zaželi, od bogastva, nepremičnin, denarja, obilja, velikih družin. To je kraj uživanja in pridobivanja vsega bogastva s čimer koli. To so zelo uspešni ljudje na vseh področjih, kar koli sprejmejo in kar koli želijo početi.



Luna je še vedno v znamenju Device, kjer Duša podpira vse potrebe Venere in Urana, razume vse te potrebe, kar ji prinaša nekaj olajšanja. Tu je poudarek na zdravju, zdravi prehrani, da pripravimo nekaj, kar bi bilo najbolje za telo.



Toda Mars je planet akcije, energije, moči, strasti, spolnosti, tekmovalnega duha, ki ga nosimo v sebi, brez katerega bi težko živeli, pa tudi naša nezavedna energija, ki nas vleče v neprijetne situacije. Danes ob 13.50 vstopi v znamenje Raka in ostane tukaj do 11. junija. Od nas je odvisno, kako ga bomo uporabili, ali se bomo obrnili na dom, pospravili, skuhali, pospravili, gradili. Ali bomo le ves čas iskali vzrok za prepir, zamero in jokali in iskali, kdo je kriv za naša čustva. Od nas je odvisno, ali se ji bomo prepustili zavestno ali nezavedno.



Dan je lep za uživanje v naravi, urejanje vrtov, sajenje cvetja ali celo nakupovanje in obdarovanje najdražjih.

