Astrologinja Lenka: Dan je vezan na to, kako vidimo in razumemo vso lepoto tega sveta

Luna je še vedno v znamenju Škorpijona, obrabljena ne samo čustveno, ampak na vseh ravneh, in ko misli, da se bo počasi pomirila in regenerirala, naleti na kvadrat z Merkurjem iz Vodnarja. Čeprav je Merkur retrograden, Vodnar predstavlja živčni sistem in živčnost, to pa vodi v stres. V vsakem primeru je Luna v Škorpijonu v fiksnem znamenju, kjer je zelo težko prenašati kakršne koli spremembe in izdaje. Vseeno je, ali gre za prijatelje ali otroke, Merkur želi za vsako ceno spremeniti ustaljeno situacijo in dogovor. Najboljše je, da se duša dvigne nad to in nikogar ne jemlje tako resno, saj pri retrogradnem Merkurju tako ali tako ni nič trajnega. Zaradi nemirnih in neurejenih čustev je treba biti zelo previden pri vseh vrstah prometa.



Toda človeška duša prestaja težke življenjske preizkušnje, navadi se jih ali pa najde moč, da se ponastavi in ​​gre naprej. Sekstil s Plutonom jo oživlja, daje ji moč, pa tudi globino in zavedanje, da bo jutri močnejša, in s to izkušnjo pomaga drugim. Popoldne se duša prerodi in počasi prehaja v znamenje Strelca. Kakšna sreča, kakšen optimizem, kot takrat, ko posije Sonce po veliki nevihti. Glavni vidik tega dne je konjunkcija med Venero, planetom sreče, lepote in harmonije, s svojim učiteljem in zaščitnikom Saturnom. Lepo je spoštovati druge, ceniti in hvaliti ne samo sebe, temveč tudi dosežke drugih.



Čeprav se imata rada, je Saturn v njenem znaku Tehtnice na višini. Želela si je svobodo, preizkusiti vse, kar je poskusiti v Vodnarju, zdaj pa ji Saturn stoji na poti. Ali jo želi ustaviti in svetovati, jo pripeljati v stare okvire in opomniti, da še obstaja tradicija, tudi v ljubezni? Morda se odloči narediti korak za obuditev starega prijateljstva ali ljubezni. Toda ta skupnost bi morala biti drugačna, bolj posebna, brez pompa. Ali res ve, kaj hoče in potrebuje, ter ali se resnično želi povezati in izgubiti svobodo? Da si ne bo v sekundi premislila, odnehala ali pa se že naslednji dan ločila ...



Dan je zelo vezan na to, kako vidimo in razumemo vso lepoto tega sveta. Najlepše od vsega je povezati se z najglobljo resnico našega telesa ter vzbujati navdih in lepoto pri drugih ljudeh.

