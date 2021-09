Astrologinja Lenka: Dan je neptunovski, izgubljen, zmeden, intuitiven

Lenka Stanić FOTO: Lenka Stanić

Luna – duša je na ravni središča kozmosa, kot da pripada vsem in vsemu, ampak ali se tako tudi počuti? Le malo neprevidnosti, le malo prigovarjanja med 12. in 14. uro in v sekundi izzovete tisto današnjo moško energijo, ki ne ve, kaj bi s sabo. In ta kvadrat z Marsom zna do te mere premakniti in prebuditi tisto negativno silo v njem, da vas žali, omalovažuje, prizadene na najgloblji mogoč način. Izogibajte se tudi kakršnemu koli konfliktu, spopadom ali prepričevanju pri delu, ker jo lahko skupite tudi tam.Okoli 14. ure Luna preide v znamenje kozoroga, kjer se ne počuti najbolje, a verjetno se mora tudi v življenju uresničiti nekaj konkretnega.Zvečer je v sekstilu z Venero, vendar sta obe v izgnanstvu, nista dobrodošli, obe sta v gosteh nezaželeni. Lahko le objameta in objokujeta svojo usodo, a tudi to jima ne bo pomagalo. Človek bi se moral obrniti k sebi, da razvije čim več nežnosti, topline, intime, najprej s samim seboj, nato pa z drugimi, saj le tako lahko premaga to stanje.Vzdušje je že nekaj dni pod tančico skrivnosti, pod masko, pod nejasnimi stvarmi, saj je naša največja luč – Sonce v nasprotju z Neptunom in to bo čutiti še vsaj nekaj dni. Dogajajo se velike laži, prevare, izdaje, oslabljena imuniteta, občutljiva psiha, zlasti pri moških. Poseganje po alkoholu in še težjih opojnih stvareh. Ljudje ne vedo, kdo so, kaj so, kaj si želijo v življenju, in to je samo njihov odsev na zunaj.Kot da je človek izgubil samozavest, samega sebe, kdo je, kaj je, ali je vse resnično ali izgublja tla pod nogami.Danes je najbolje, da se ne spuščate v prepire, ne iščite pravice, resnice, ne dokazujte, da imate prav, saj tako lahko zaidete v napačno smer. Zavedajte se svojega središča, da ste tam, da ste močni, da lahko iz njega dosežete vse in naredite nekaj ustvarjalnega. Bodite sami, ne dovolite, da vas nekdo vrže iz vaših tirnic s prepričanjem, da je to, kar počnete, napačno, ne pustite, da vas vržejo iz tira že ob najmanjši lažnivi besedi.Danes je torek, dan Marsa, on pa je še vedno na 29. stopinji znaka Device. Ne začenjajte ničesar novega, niti novega odnosa ali gradnje. Zdaj je trenutek za razmišljanje, kaj bo naredil, ko bo prešel v znak Tehtnice. Koga bo ločil od vseh, se prepiral, igral lažnega mačo tipa.Danes bodite sami, sami s seboj.