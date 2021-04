Astrologinja Lenka: Dan je idealen za srečo v majhnih ali velikih stvareh

Vzdušje je danes pozitivno, takšna je tudi Luna. Sekstil z Venero in trigon z Marsom sta se povezala v usklajeno željo. Energije je dovolj, da se lahko doseže vse. Ženski princip (Luna) pride do izraza skozi veselje, darila, nakupovanje in, pospravljanje. Podporo za uresničitev svoji želja pa dobi od nasprotnega spola, torej z moške strani. Z vplivom Neptuna bo Luna še izostrila svojo intuicijo. Če ji bo sledila, bo postopoma izpolnila vse svoje želje in potrebe.



Polna duša bo nadaljevala pot do Jupitra v istem znamenju. Tu se odpira prostor za družabnost in uresničitev sanj. Obstajajo lahkotnost, vedrina in odprtost vsemu in vsem. Luna in Jupiter nista zadovoljna z malim, mora biti zelo veliko. Večje je, boljše bo zanjo, pa naj bo to hiša, stanovanje, študij, potovanje ... Cena danes ni vprašanje, saj je dan idealen za vsa nova znanja, vizije in modrost. Načrtujte potovanje daleč stran. Začnite se izobraževati ali dokončajte, česar še niste. Zmorete vse, le s hitro pripravljeno hrano ne pretiravajte, saj to za vas ne bo najboljše. Venera in Mars sta še vedno v sekstilu, to pa pomeni energijo privlačnosti, strasti in uresničevanje načrtov. Z njima se je mogoče enostavno dogovoriti, ker obstajata obojestranska želja, volja, ljubezen in potreba po uresničitvi skupnih načrtov.



Danes je sreda, dan Merkurja, on pa je na začetku znamenja Ovna. Čeprav ima podporne aspekte, moramo biti zelo previdni pri tem, kako in s kom komuniciramo. Ker Merkur nima zavore, lahko z neposrednim načinom pogovora hitro prizadene sogovornika.



Dan je idealen za srečo v majhnih ali velikih stvareh, če se le znamo veseliti in uživati.



