Astrologinja Lenka: Dan je idealen za uresničevanje na materialnem in finančnem področju

Luna je v znamenju kozoroga, kjer je njena glavna in osnovna prioriteta ohranjanje tradicije, doma, vsega, kar traja. Hkrati pa je njena naloga, da to ohranja in širi.

Luna je že od zgodnjega jutra v zelo dobrem zemeljskem trigonu z Jupitrom in Marsom, kaj pa je to vse, kar se da čim dlje uresničiti in načrtovati na materialni in poslovni ravni. Ker vse, kar je v znamenju zemlje, ima to potrebo, da se pokaže v neki formalni obliki. Zato je danes najboljši dan za uporabo vseh teh idej in delovnih mest.

Jupiter je v biku in ve, da ima malo večje želje, saj jih lahko uresniči, ne gre za nekaj, kar je malo ali če nima velike cene. In Mars, ne glede na to, koliko se spreneveda in išče napake, da bi povzročil nekaj arogantnosti, je tukaj zelo priden, delaven, ima pa tudi precej prefinjen okus za različne podrobnosti.

Popoldne bo Luna tvorila trigon z Uranom v znamenju bika. Torej, čeprav je tukaj v nekem svojem slabem dostojanstvu, je potrebno, da Duša skoči iz nekih stereotipov, iz nekih starih vzorcev in uporabi nekaj novega, nenavadnega ali za nekatere celo precej nesprejemljivega. Kajti Uran je tisti, ki vedno išče spremembe, ne glede na vse, tudi če se isto pohištvo premika z enega konca sobe na drugega. Vse to zahteva pogum in neustrašnost, da je človek pripravljen na sebi marsikaj spremeniti. Prav tako želi biti precej svobodna in brez vseh tistih starih navad. Samo z resnico in resničnostjo do sebe, le tako je mogoče priti do želenih ciljev.

Mars počasi prehaja v trigon z Jupitrom. Njegov učinek je lahko nekaj dni prej, zato se lahko kakšna potreba pojavi veliko prej. Ker je to pozitiven vidik, lahko daje veliko drznosti, poguma, odločnosti, pa tudi, da se odločite za nekaj večjega kot običajno. In spet oba planeta v zemeljskih znamenjih, kaj je drugega kot ustvariti idejo in načrt, kako zaslužiti čim več denarja in vseh vrst materialnih dobrin.

Danes je ponedeljek, dan Lune in je v zelo dobrih aspektih, kjer tvori velik zemeljski trigon. Daje priložnost za uresničitev vsega na materialnem in finančnem področju, a tukaj zlahka pozabi nase, na svoj dopust, na nekaj svojega osebnega užitka in zadovoljstva. Tu ga ti položaji podzavestno silijo, da ustvarja in dela čim več ne le zase, ampak tudi za druge.