Astrologinja Lenka: Dan bo zaznamoval retrogradni Merkur

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Dan zaznamuje retrogradni Merkur v konjunkciji z Venero v znamenju Vodnarja. To je njihovo prvo srečanje in prvi dogovor tukaj. Je trenutek, ko lahko obnovimo številna prijateljstva, ki so bila nekje pozabljena, ali celo, da stari prijateljski odnos preraste v ljubezensko razmerje. A to je vse na Vodnarjev način, da opustite vse stare navade, stare načine komunikacije, a tudi z veliko razdalje in previdnosti. Lahko je tudi obnova poslovnega partnerstva, vendar na prijateljski način.Luna bo naredila sekstil z Marsom iz znamenja Bika, kar nas lahko pripelje do akcije, ki na nas sicer fizično ne vpliva, vendar je pri nekaterih stvareh osredotočena na umetnost ali okrasitev vsega doma.Luna nadaljuje svojo pot v znamenju Rib, kjer nam daje priložnost, da se sprostimo in spustimo nekaj svoje žive domišljije. Še posebej, ker se bo bližala objemu mističnega Neptuna. Vendar je tu za velike navdihe, sanje, romantiko, tišino, meditacijo.Sprostimo se in prisluhnimo, kam nas vodi naše telo, kakšen počitek si želi, ali celo, kakšno osamljenost bi rado. Obstaja pa velika čustvena občutljivost ali preobčutljivost, ki zna človeka potegniti in vrniti v starodavne romantične čase. Vede, kako povzročiti trpljenje nekaj preteklih dni. Ta trenutek lahko človeka potegne, da se prepusti uživanju nekaterih opiatov in celo hrane, kar lahko privede do posledic ali celo zastrupitve.Danes je sobota in to je Saturnov dan, ki zahteva, da se nekoliko umirimo in posvetimo sebi, toda v tem obdobju nas zaznamuje njegov kvadrat z Uranom. To so začetki priprav na tisto, kar šele prihaja. Se počasi pripravljamo na nova prebujanja, nove spremembe, da zapustimo preteklost, staro in tisto, čemur je potekel »rok trajanja«, ali bomo še naprej vzdrževali stvari, ki nas vežejo na pretekle ljudi in pretekle stvari, ter se težko ločili od njih? Toda obstaja Kiron, ki poskuša uravnotežiti celotno napeto situacijo. Ali mu bo uspelo in v kakšnem obsegu, je odvisno od vsakega od nas posebej.Če smo danes s svojo nežno energijo čim bolj sproščeni, damo nežnost in toplino, da si lahko polepšamo lep dan.