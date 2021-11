Astrologinja Lenka: Dan bo stresen in napet

Luna je še vedno v znamenju rib in nas skuša nekoliko pomiriti v prihajajočem dnevu. Tu že zjutraj vsaj za nekaj ur uravnovesi vso tisto nakopičeno energijo med Merkurjem in Uranom. Dan bo napet, stresen, živčen. Kombinacija misli, razuma in elektrike, ki vibrira v telesu in ne vemo, kaj se dogaja.

Merkur iz znamenja škorpijona, to so pregloboke misli, misli, za katere se zdi, da zdaj izvirajo iz globin, ki so bile nekje zakopane, obdržane in se zdaj aktivirajo. A to niso navadne misli, to je vulkan, ki izbruhne iz tal in uniči vse pred seboj. Ker ga je Uran aktiviral na najhitrejši in najbolj šokanten način, brez ustavljanja, brez čakanja, brez razmišljanja. Ves ta hudournik gre z neustavljivo silo in ne vidi, kaj se ruši pred seboj. Kako se je umiriti, kako ta električni udar na najbolj pravilen način usmeriti, ne da bi te poškodoval, ne da bi te opekel? To se vžge in vsi odnosi so na udaru, pa naj bodo poslovni, čustveni, družinski, bratski. Vse strelja in kot da bi vsi komaj čakali, da pride ta trenutek in da bo še komu povedal v obraz. In komu je to storjeno, sebi ali drugim? Čigave so te reakcije, če ne naše?

Od te naglice, živčnosti, nereda in nočne more v glavi je zelo nevarno, ko se znajdeš v samem prometu, za volanom, pa tudi na prehodu za pešce. Velika previdnost je pri vseh vrstah komunikacije, v prometu.

Najboljši mir je v vašem telesu, le tako se lahko izognete vsem tistim neprijetnim dogodkom, situacijam, izbruhom jeze, živčnosti. Naredite nekaj, kar v vas zahteva adrenalin, a tisti adrenalin, ki vas pomirja, zaradi česar se umirite, ki vas sprošča.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju Vodnarja. Počasi, a zanesljivo nam prinaša številne spremembe, ki jih opazimo šele kasneje. Saturn je tisti, ki se težko odreče ustaljenim oblikam, tradicijam, pri vodnarju pa tako ali tako pride do razcepa osebnosti, tako da smo vsi v ločenem stanju, da ne vemo, katera pot je najbolj pravilna. Zato je najbolje slediti vsem novostim, vsem stvarem, ki nam prinašajo osvoboditev od preteklih, starih in zastarelih situacij. Vendar se moramo razvijati in rasti z vsemi kozmičnimi pravili.