Astrologinja Lenka: Prosi nas, naj se umirimo

FOTO: Ss

Od zgodnjih jutranjih ur Luna iz Leva naredi sekstil z Merkurjem iz Tehtnice. Če ne načrtujemo dneva zase, nas bo 'zadel' retrogradni Saturn. Prosi nas, naj se umirimo, in v nas se lahko vzbudi občutek krivde in teže. To nam lahko pokvari dan. Zaradi tega se počutimo krive, ker uživamo, namesto da bi bili odgovornejši.Luna je v fazi upadanja, ko zaključi svoj krog in se toliko stvari konča. Glede na to, da bo mlada Luna v Devici, nam razkriva poslovne in partnerske odnose ali neiskrene stvari. Zvečer bo naredila kvadrat z Uranom iz znaka Bika. Ker je Luna v Levu, se vse, kar ni iz srca, ne bo nadaljevalo, zlasti ker sta Venera in Neptun v kvinkusu.Najboljše od vsega pa je, da je Merkur iz znaka Tehtnice v natančnem trigonu z retrogradnim Saturnom. Zdaj je pravi trenutek za uresničitev tega, kar smo načrtovali že dolgo časa. Opomnimo se, zapišimo, kaj naj se dokonča in kaj naj še ostane nedokončano.Danes je sobota, Saturnov dan – na 7. stopnji je retrograden. Čas je, da nekatere odnose iz preteklosti počasi pripeljemo na stopnjo razčiščevanja ali vsaj o vseh teh težavah razpravljamo bolj odkrito. Ko bo šel naravnost, bo prepozno ...