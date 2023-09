Astrologinja Lenka: Daje nam čas, čaka, in na koncu nagradi ali kaznuje

Luna je v Ovnu in edini aspekt, ki ga danes naredi, je z retrogradno Venero v Levu. Ta ognjeni trigon nam omogoča, da si prikličemo veliko lepih trenutkov, da zdaj to popravimo in naredimo. Nekaj, kar ima vrednost, neko ceno predvsem za nas, za nekaj kreativnega in lepega. Nekaj, za kar bomo veseli, da smo končno storili. Kajti Venera počasi stoji in zbira vse iz znamenja leva, a to je močno znamenje, ki hoče biti videno in sijati samo od sebe znotraj in zunaj.

Danes je sobota, Saturnov dan, ki je retrograden skupaj z ostalimi petimi planeti, tako da nas to dodatno vleče, da se vračamo nazaj in iščemo rešitve za vse v sebi. Toda njegova retrogradnost v blatnih, skrivnostnih in spiritualnih Ribah ni tako enostavna in preprosta. Ves dan bo v kvinkosu z Marsom iz znamenja Tehtnice in spet bo nekaj nesporazumov, nekaj nezavednih minevanj in nesporazumov v partnerskih odnosih. Zdelo se bo, da nekdo ne vidi, ne čuti ali ne razume, kaj druga stran želi, hoče, potrebuje. In ko se ta dva planeta znajdeta v šibkem aspektu, se šele takrat pojavi trma, nepopustljivost, trma. A za koga?

In Saturn iz Rib prinese na dan vse tisto, kar smo iz strahu skrili, kar smo pustili čakati, misleč, da bo pozabljeno in šlo mimo nas. Je pa tisti, ki nas vedno opomni, da nečesa nismo naredili prav in se nam potem povrne takrat, ko najmanj upamo in pričakujemo, ali ko se nam mudi in potem se ovir pojavijo od nikoder, vse nam je napoti. A pravzaprav veliko stvari nismo razčistili pravočasno, naredili, prevzeli odgovornost, vztrajno in zavestno delali. Pri njem ni zdaj in potem, on je tisti, ki nam daje čas, čaka in na koncu nagradi ali kaznuje. Vsaka vztrajnost, vsak trud in trud, vsako vlaganje v karkoli je na koncu velika zmaga in še večja nagrada. Zato mu ne zamerimo karme, ki nam jo prinaša, ker je to naše preteklo dejanje, čakanja, ker ne zmoremo vsega tako hitro. Sprejmimo vse to, ker je naše, ozavestimo največjo bolečino v tišini in miru s seboj in naredimo prostor ua nova dejanja.