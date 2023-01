Astrologinja Lenka: Čutili boste premoč

Po polni luni je Luna prišla v opozicijo s Plutonom, da naredi še nekaj stvari iz preteklosti. Čeprav so to boleči spomini, je dobro, da se jih zavedamo in sprejmemo, saj se jih le tako znebimo. V zgodnji zori je Luna stopila v znamenje leva in ne podpira slabega razpoloženja, nezadovoljstva, še manj pa strahov in nekaterih hudih depresivnih stanj. Lev je tisti, ki prinaša optimizem, vedrino, smeh, veselje, veliko ustvarjalnosti, zabavo, igro...

Prvi aspekt, ki ga ustvari Luna - Duša je v trigonu z Jupitrom, energija takoj poskoči, se dvigne, že najde tisto, kar jo bo spodbujalo, ji osmišljalo življenje in kaj je tisto, kar jo bo osrečevalo. Kot da je vse mogoče, vse je tu, predvsem pa tista notranja volja in želja, da marsikaj sprožiš. Odpiranje vseh vizij in vseh možnih rešitev za izhod iz tistega starega stanja, za potovanja, za ustvarjalne dosežke na katerem koli področju, da si viden in pohvaljen.

Tu je tudi Mars, ki, čeprav je retrograden in se spomni nekaterih starih nedokončanih stvari, je zdaj na vrsti, da to popravi, bodisi z besedami, dejanji ali celo popravi odnos med bližnjimi sorodniki, ki je bil morda porušen zaradi nepremišljenosti.

A tu je tudi Venera iz znamenja vodnarja, sama, izvirna, ne zmeni se niti za eno besedo, kdo kaj reče ali jo kritizira, saj ve, kam gre, kaj dela in s kom je v zvezi. Ta opozicija z Luno jo bo opominjala, da bi morala več pozornosti nameniti drugim, določenim družbam, organizacijam in posameznikom, namesto da bi se raztezala na najvišjo možno raven. Morda boste čutili neko premoč v odnosu do druge osebe, kar pa Veneri ne bo po godu, Luni pa, če se bo odločila zasijati in doseči čim višje položaje. Ta medsebojni odnos moramo uskladiti, da bo zadovoljna Duša, pa tudi druga oseba, katere položaj se moramo bolj zavedati.

Ponovno se srečata retrogradni Merkur, ki se vrača, in retrogradni Uran, ki gre prav tako nazaj. Kot da se srečata dva genija, ki sta pred časom v svoji hitrosti pozabila dokončati, pogledati še kaj, dodati temu genialnemu dosežku, zdaj je priložnost. Pojavijo se lahko mnoge globoke in izvirne misli, odpreti nekaj, kar je nekoč bilo, zdaj pa obrniti na še bolj moderen in sodoben način. Sicer nima smisla razpravljati in izgubljati časa. Ta dva planeta se bosta v tem srečanju znova združila, tako da bo, čeprav je še nekaj nedokončanega, še ena priložnost. Ampak to so priložnosti, ki jih ne smemo zamuditi, saj se takrat vzpenjamo po tisti lestvici, po lestvici notranje navpičnosti, s katero lahko dosežemo veliko. Od tega, da se znebimo stvari, ki so nam odveč, preko ljudi, ki težko hodijo po tej poti vertikale, do velike svobode in neodvisnosti.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju kozoroga, osredotočen na razmišljanje, kako nekatere stvari obnoviti, popraviti in doseči še večji uspeh. Kajti to znamenje je merilo njegove uspešnosti v zunanjem svetu, njegove kariere in položaja, ki ga dosega.