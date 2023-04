Astrologinja Lenka: Človeka lahko potegne v stanje depresije, obupa

In tako (pre)hitro je prišel zadnji dan aprila. Luna je že prešla v znamenje device. Kolikor se je prejšnje znamenje postavljalo v ospredje in želelo najboljše, je to zdaj znamenje za vse, kar je skromno, preprosto, praktično, urejeno.

Že od jutra Luna naredi opozicijo s Saturnom iz znamenja rib. Kaj je ta resnost, strah, strah pred vsem, tudi pred samim seboj? Kje je samospoštovanje, ki je povezano s tem, kdo smo in kaj smo? Ta vidik lahko človeka potegne v stanje depresije, obupa, samozanikanja. Ker se ne ceni, ne vidi, da je vredna toliko kot drugi in zdaj še posebej v tem znamenju. Ni trenutek, da obupate nad nečim, kar ste si zadali, ne dovolite, da vas trenutna malodušnost vrne v obup, v nejevero, da tega ne zmorete. To je samo nekaj ur, ki vzbujajo nekaj občutkov, saj Luna nadaljuje svojo pot. In že od poldneva je v lepem aspektu s Soncem iz znamenja bika, ki jo podpira, ji daje voljo in energijo. Potrditve, kdo ste, kaj so vaše prioritete v življenju.

Luna bo naredila tudi trigon z retrogradnim Merkurjem iz istega znamenja, kjer je Sonce. Ni le njen depozitar, ki jo pripelje do plodnih tal, ampak ji daje oporo, da z dobro komunikacijo in dogovorom doseže in naredi vse. Torej, tudi če se morate vrniti k nečemu, kar je nedokončano, ni narejeno, ni bilo sporočeno, kot je potrebno, je zdaj pravi trenutek, da to storite na najboljši in najbolj natančen način.

Luna ima v sebi tega Marsa, ki ne ve, kaj bi sam s seboj, zato večkrat prinese napeto situacijo ali še večji problem v sami hiši, pri najbližjih ali celo človeku samem, hiti in mu ne da miru, da bi vse naredil počasi.

Danes je nedelja, dan sonca in je v znamenju bika. V tem zemeljskem znamenju je vedno v ospredju vse materialno, kako pridobiti več, kupiti, narediti več ne samo zase, ampak tudi za vse tiste, ki ti je mar. Potreba po doseganju večjega ugleda na poslovnem področju zaradi večjih finančnih koristi. Ta potreba po uživanju zahteva tudi malo več vlaganja in doseganja vsega, kar bo to omogočilo. A vseeno je nedelja dan za počitek in sprostitev.