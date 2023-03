Astrologinja Lenka: Čim manj govoriti, čim manj reševati z racionalnim umom in več čutiti

Luna je v znamenju leva in to je vedno kraj, kjer ve, kdo je in kaj je. To je mesto, kjer si lahko privošči vse, kar ji zares pripada, in to je vse, kar ima ceno, kar je vredno in kar je elegantno. V trigonu z Jupitrom in Venero je vse na najvišjem nivoju in vse po najvišjih možnih standardih, kjer se ne gre pod to raven. Ker jo ne podpirajo le pri vseh vidikih ustvarjalnosti, ampak tudi pri manifestaciji vseh možnih talentov. To je kraj, kjer lahko izkaže največjo ljubezen, največjo pripadnost, a le toliko, kolikor zahteva. Nič manj kot to. Tu je velika sama Duša, ki nesebično daje največ topline, srčnosti in prijaznosti. Ampak vse to mora biti na nivoju, da se vidi, pokaže, sprejme. Dispozitor same Lune je Sonce v znamenju rib, kar dodatno prinaša še večjo kreativnost, večjo inspiracijo, vizualizacijo in vpoglede v vse, kar včasih morda ni vidno, in vemo, da je to tisto pravo.

In sama Venera, ki izhaja iz konjunkcije s Chironom, govori o bolečini, ki jo je nezavedno doživljala oziroma je k temu prispevala njena hitrost in izbruhi pri izražanju vseh svojih želja in občutkov. Ko začuti, da je bila zavrnjena, da ni bila sprejeta za neke svoje potrebe, ki jih tu išče, začuti to krivico, ki jo zelo boli. To je bolj samopoškodovanje kot poškodba od drugega, podnevi pa bo s pomočjo Lune in svojih dostojanstvenih čustev uspela sprejeti sebe in izboljšati odnos z drugimi.

Astrološka karta.

Merkur se je že potopil globoko v znamenje rib in zahteva od nas za tišino, mir, izražanje skozi čustva, skozi intuicijo in gledanje z zaprtimi očmi. Tukaj je treba čim manj govoriti, čim manj reševati z racionalnim umom in več čutiti. Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je zadnji teden v vodnarju. Odšteva dneve, ko bo 7. marec prešel v znamenje rib. Kaj vse bo v tem znamenju pretresel in uspel ali ne po vrsti? In zdaj je na zadnji stopnji, kjer nam poskuša razkriti še nekaj stvari, obstaja pa tudi kakšna skrivnost, ki bo zaradi določenih razlogov zagotovo ostala skrita.