Astrologinja Lenka: Čez nekaj dni bo nova luna, ki prinaša nove začetke in nove ideje

Da, Luna je v znamenju leva, v znamenju, kjer se želi pokazati, zablesteti, imeti vsega v izobilju in veličastno. Obstaja veliko srce, ki se nesebično razdaja. Velika kreativnost, ki se pojavlja na mnogo področjih. Čez dan bo delala sekstil z Marsom iz znamenja tehtnice in to je lepa energija za vsak posel, nakup, vse, kar je povezano s partnerskimi odnosi. Strast, ki se poraja do marsičesa, od potovanj do izletov, druženja ...

Zvečer bo prišel v objem Venere, in to v veličastnem in dostojanstvenem znamenju leva. Kaj je torej veličina, ki se pojavi v človeku, da z lahkoto doseže vse, kar hoče, pokaže, se izpostavi pred svetom. Veliko ljubezni, velik objem, ki je tako dolgo čakal. Venera, ki je pravkar prišla iz stopinje, na kateri je iz retrogradnega prešla v direktno gibanje, kot da bi komaj čakala, da ji Luna pove vse o načrtih in spremembah, ki jih prinaša. Zdaj je trenutek, da se s sestro, prijateljico, mamo dogovorimo, katere vzorce bo vzela s seboj in kaj bo pustila kot preteklost. Pa naj bo to velika ljubezen, kakšen predmet, ki se mu odreče. Ampak zdaj je pravi. To je srečanje občutkov, želja, volje, ko je človek ves vzhičen, da končno ve, kaj hoče narediti v tej situaciji. A tukaj ne bo molčala in zamolčala zase, s tem bo drugim pokazala, kako srečna je, kako je izbrala pot, ki jo vodi v življenju.

Astrološka karta.

A tudi tu je potrebna previdnost, saj jih dispozitor vodi v znamenje, kjer Veneri ni najbolje, zato se vedno najde kdo, ki jim svetuje, naj ne gredo tako visoko, ker iz njihovih želja ne bo nič. Kmalu bo Luna naredila kvadrat z Jupitrom, zato je realno, da ga ta zagnanost in želje pripeljejo do tega, da ne le sebi, ampak tudi drugim obljubi nekaj več. Ko pa človek ve, koliko in kako vse to zmore, se da to tudi izvesti.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in je v znamenju leva. V znamenju, kjer si zna privoščiti lepa darila, lepe odnose, lepo uživanje. Da pokaže, kako polna in izpolnjena je njegova duša. A počasi gre naprej v fazo upadanja. Čez nekaj dni bo nova luna, ki prinaša nove začetke in nove ideje, a tokrat povezane z znamenjem device.