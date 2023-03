Astrologinja Lenka: Čez dan bo Luna naredila sekstil z Merkurjem iz znamenja Ovna

Luna nadaljuje svojo pot v inteligentnem, pametnem, igrivem in komunikativnem znamenju dvojčkov. Ta lahkotnost in neškodljivost, ki jo nosijo v sebi, jih dela sprejemljivejše, kjer koli se znajdejo. Hitro se lahko prilagodijo, ljudje pa jih sprejmejo.

Čez dan bo Luna naredila sekstil z Merkurjem iz znamenja Ovna. Tukaj bo hiter, nekoliko nepremišljen, a dober za številne miselne dogovore, pogovore in za komunikacijo o vsem. Danes je odličen dan za načrtovanje in nove začetke - tako za potovanja kot za izobraževanja.

Tu je tudi Jupiter, ki vse podpira z vso močjo. Ker daje vero, da je vse mogoče, ker verjame, da bo človeku uspelo vse, kar si resnično in globoko želi. Jupiter odpira vstop do znanja.

Pluton, ki je že teden dni v znamenju vodnarja, ki počasi pripravlja številne spremembe, je v kvinkonsu z Marsom v znamenju raka. Kako prilagoditi svojo energijo in kako jo čim bolje vzpostaviti, da ne bo povzročila kakšnih zdravstvenih ali finančnih težav. Mars bo v družino prinašal težave in prepire. Ker Mars tukaj deluje najbolj zaprto, bo vse izrazil na najbolj čustven in občutljiv način.

​

Danes je ponedeljek, lunin dan in je v znamenju dvojčkov. Daje nam lahkotno vzdušje za druženje, komunikacijo, dogovore in pogovore. Dispozitor ga vodi v konjunkcijo z Jupitrom, tako da, če se dovolj motiviramo, nam lahko marsikaj uspe. Zmoremo skoraj karkoli, saj je Jupiter tisti, ki vedno znova pokaže, da zmore vedno več in več. Zaupajmo mu.