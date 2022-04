Astrologinja Lenka: Čeprav bo nekaj bolečine, lahko vse ozdravimo z delom na sebi

Prvi aprilski dan začenjamo z mlajem na 11. stopinji v znamenju Ovna. To je zelo pomembna prva nova Luna v tem astrološkem letu, ki jo astrologi izračunajo od vstopa Sonca v znamenje Ovna na 0. stopinji. To je enakonočje, začetek pomladi, pionirska energija, ko se seme položi v zemljo in počaka, da vzklije brez dodatnega rahljanja. Sonce močno vpliva na voljo, želje in življenje. Zraven mlaja je Kiron, ki vedno govori o kakšni bolečini, kakšni nezaceljeni rani. Tukaj je še neizogibni Merkur. Vse je v znamenju Ovna, ki išče nov začetek. Čeprav bo nekaj bolečine, lahko vse ozdravimo z delom na sebi. Kiron nas uči, kako izstopiti iz največjih težav, hkrati pa pomagati drugim.

3. april. Mekur v konjunkciji s Soncem. Daje svetlobo uspeha, slavo, priljubljenost, moč in izjemno inteligenco.

4. april. Srečamo se z dvema največjima 'zlobnežema', Marsom in Saturnom, ki sama po sebi ustvarjata odpor, trmo, nepopustljivost, boj, zlobnost ... Vsi, ki so povezani s tem aspektom, bodo čutili malo blokade. Kaj se bo zgodilo v Rusiji, ki spada v znamenje Vodnarja?

5. april. Venera bo prešla v znamenje Rib, v svoje najboljše znamenje, kjer se zna zliti z vsemi, ki ji pripadajo. Po skoraj pol leta, ko je trpela in doživljala zavrnitve. Tri karmična srečanja s Plutonom, kjer je zahteval na eni strani ponižnost in sprejemanje vseh pogojev oziroma zavrnitev vsega, kar ji prinaša bolečino, zatem pa srečanje s še bolj karmičnim Saturnom, kjer se išče tradicija, spoštovanje vsega in pozabljanje nase. Zdaj ima priložnost videti, kje je in kaj si želi od življenja. Sprejeti je treba sebe, ceniti in ljubiti, še bolj pa verjeti in zaupati vase in druge.

12. april. Velika konjunkcija Jupitra in Neptuna v znamenju Rib. Čeprav se ta konjunkcija zgodi vsakih 12 let, je zdaj po 166 letih v Ribah. To bo prineslo veliko, ker Jupiter, kjer koli že je, želi, da se vse poveča. Obeta se zvišanje cene nafte, goriva, plina, farmacevtskih izdelkov, alkoholnih pijač, trgovine z mamili, kriminala, goljufij, vsega, kar je povezano z vodo, rekami, skratka visoka inflacija. Ta konjunkcija bo vplivala tudi na Vatikan, saj Jupiter in Neptun predstavljata največjo hierarhijo v katoliški cerkvi, zato so na tem področju možne številne spremembe.

15. april. Mars preide v znamenju Rib, tu ni najboljše mesto zanj, saj ga prizadenejo laži, goljufije, mračne zadeve, izdaje, težave z vodo, povečani opiati, narkotiki ...

16. april. Polna Luna na 26. stopinji Tehtnice v kvadratu s Plutonom, vsi odnosi so na udaru, še posebej partnerski. Zahteva se, da se vzorci na teh območjih spremenijo na povsem drugačen način.

17. april. Merkur v konjunkciji z Uranom daje hitrost, nepremišljenost, veliko trmo, zato so težave v komunikaciji, hitra prekinitev vseh odnosov, ni časa za čakanje. Težava v vseh prevoznih sredstvih, kazni za prehitro vožnjo, trčenja ...

20. aprila. Sonce prehaja v znamenje Bika, kar pomeni, da se želje uresničijo (finance, banke, narava, materialnost).

27. aprila. Venera v konjunkciji z Neptunom, čudežni občutki, polet v nebesa, neresnična in brezpogojna ljubezen, osvobojena vsega. Najčistejša ljubezen ali druga plat teh dveh planetov drugim prinaša prevaro, laž, zapuščenost, zastrupitev s hrano ...

30. aprila. Veličasten dan. Venera v konjunkciji z Jupitrom v znamenju Rib, ki je bila pred nazadnje pred 2072 leti. Kakšna kombinacija dveh največjih prednosti, dveh sreč, dveh angelov, vere, zaupanja, vizije, ljubezni, sreče na vseh področjih! To moramo vnesti v svoj horoskop.

Hkrati imamo prvi sončni mrk – na 10. stopinji v znamenju Bika in v konjunkciji z Uranom. Kar nam vse te spremembe prinese v fiksno znamenje, ki vseh teh sprememb ne želi preveč. A to težo bodo najbolj občutili bik, vodnar, škorpijon in lev, medtem ko se ribi, rak, devica in kozorog spominjajo nekdanjih časov, ki jih zdaj lahko uspešno uresničijo.

Merkur, prehaja v človeško znamenje Dvojčkov, v svoj dom. Bosta človeški um in razum odprla oči za vse človeštvo in delovala razumneje?