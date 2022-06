Astrologinja Lenka: Če znamo prisluhniti svojemu telesu, zlahka pridemo do rešitve

Po mlaju, ko nastopi rastoča faza lune, ta nadaljuje svojo pot skozi znamenje Raka. Če je prišlo do močnih srečanj, soočenj z nekaterimi preteklimi dogodki, razčiščevanja starih odnosov, je to dobro za nas. Na plan pridejo premočna čustva, ob katerih se je običajno težko odločiti, po kateri poti naprej. Ko nas popelje v preteklost, smo tudi najbolj občutljivi, saj obudimo številne podobe in vse, kar smo nekoč doživeli. Ne glede na to, kako čustveno smo vpleteni, tudi če zaradi tega potočimo kakšno solzo, moramo vseeno gledati na vse skupaj kot na film, ki smo ga nekoč doživeli.

In tako se dvojna čustva zlijejo z retro Neptunom, ki vso to čustveno situacijo še stopnjuje. Lahko se zgodi, da se v tem trenutku razkrijejo še nekatere stvari, ki so bile skrite, za katere človek ni vedel, zdaj pa so mu prinesle veliko resnico. Daje pa tudi notranjo intuicijo, in če le znamo prisluhniti svojemu telesu, zlahka pridemo do rešitve za vse to. Ko pretirana empatija, sočutje in mlada Luna že naredijo svoje, smo hitro lahko bolj prizadeti na čustveni ravni. Ker duši ni lahko, sploh če je v kvadratu z Marsom. To sta dva planeta, vsak v svojem domu, ta neenaki boj lahko samo prizadene dušo, zato se je najbolje odmakniti od vsakega konflikta, vsake premočne besede in se ne spuščati v nobeno prečiščevanje pravice, ker je ni, vsak pa jo vidi in doživlja na lastne oči. Tam je energija drugih premočna in sploh ni zaželeno vstopati v nobeno debato. Če je človek še tako prepričan, da ima prav, se ne more ukvarjati z nekom, ki je veliko močnejši. Potrebno je veliko boja, da se to dokaže, ta pa ne vodi v nič.

Ko je duša ranjena in ko pride Luna v opozicijo s Plutonom, šele takrat res potrebujete strokovno pomoč ali kakšen strokovni nasvet. Ker se bo človek težko sam izvlekel iz vseh teh težav, vsega trpljenja, ki ga doživlja in vseh žalitev, ki se lahko pojavijo. Nato sledi soočenje s samim seboj, kako in s kom iti naprej ali narediti veliko čistko in začeti novo življenje. S Plutonom ni življenja na stari način.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v znamenju Ovna. Pomaga nam ustvariti nekaj osebnega, poskušati doseči nekatere svoje cilje na hitrejši in bolj oseben način. V Ovnu ni časa za čakanje, zanj je vse prepozno. Poskušajmo zato slediti njegovi veri in njegovemu optimizmu, ne bo nas izdal.