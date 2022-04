Astrologinja Lenka: Če želite nekaj spremeniti v sebi, je to trenutek

Že ob zori začne Luna dan v objemu Plutona. So bile to le nočne more, sanje ali pa jo je prebudil globok strah, da bi jo spomnil, da ni vse tako enostavno? A če se tega zavedaš, te ne more ustaviti, ne more te prestrašiti, lahko samo spremeniš pogled, nekaj starih stališč in se pripraviš na nov začetek dneva. Strahovi niso za pogumne in okoli 7.30 se je Luna spremeni v znamenje Vodnarja. Le tu je njena duša popolnoma svobodna, lastna, le tu ve, kaj bo in kako bo naredila sama s seboj. Če želite nekaj spremeniti v sebi, okoli sebe, je to trenutek, to je čas in to brez strahu in zadržkov. Ker je Luna tu, je vse, kar hoče, drugačno, bolj izvirno, a v nasprotju z vsemi in vsem zmore in se ne ozira preveč na to, kdo je kaj rekel ali mislil o tem. Sploh ji je vseeno in na to se ne ozira, če je rekla, je rekla. Ker hrepeni po resnici, odprtosti, spremembi, ker se ji mudi vse. Pogum jo varuje pred tem, da bi lahko počela, kar hoče.

A takoj naleti na kvadrat s Soncem, vedno se najde kdo, ki to komentira, jo ustavi, ji pove, kako si dovoli tiste norčije, tiste norosti, ki jo vlečejo k njim. Vsakdo ima pravico do tistega, k čemur ga vlečeta srce in notranji plamen, vendar nikoli ne smemo nikogar žaliti ali poniževati.

Astrološka karta.

Danes je Sonce prišlo do stopnje vzvišenosti Lune, ko se pridobi najvišje, najmočnejše, najboljše. Tu se uresniči vse veliko bogastvo (in vsi, ki ga imajo v natalni karti, vedo), skozi domove, družine, materialne in finančne razmere, dosegajo določen položaj na kolektivni ravni.To je močan kraj, mesto uspeha in bogastva.

Danes je sobota, Saturnov dan, ki je v znamenju Vodnarja. Še naprej nam pripravlja teren in nas uči novih pravil, novih sprememb, ki prihajajo z neverjetno hitrostjo. Prej ko se bomo pripravljeni odreči nekaterim starim navadam, staremu vzorcu, prej se bomo lažje vklopili v nove tokove življenja. Ti namreč neizogibno pridejo mimo nas.