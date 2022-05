Astrologinja Lenka: Če vam danes marsikaj ne gre tako, kot si želite ...

Luna je v znamenju Dvojčkov, počasi zapušča sonce, se ločuje, raste in v tem znamenju običajno veliko razmišlja, se pogovarja, komunicira. To daje potrebo po zagonu in delu hkrati, zdaj pa se zdi, da se je za nekaj časa ustavilo. Popoldne bo prišla v kvadrat z Neptunom in trigon s Saturnom, tako da je videti marsikaj zmedeno, brez prave smeri. Samo umiriti se moramo in opustiti svoja čustva. Ker trigon s Saturnom daje oporo, da se z vztrajnostjo lahko vse počasi konča na najboljši način.

Poleg tega že sam retro Merkur prinaša zmeden dan, saj dispozitor Lune ni le retrograden, ampak tudi v mirovanju, je stacionaren, ki se bo čez kakšen dan obrnil in neposredno premaknil. Kot da vse stoji, sploh ker je v znamenju Bika, kjer vse poteka počasi in brez naglice. Tu so njegove prioritete in osredotočenost na vsakdanje življenje, na vsakodnevne potrebe življenja samega. Bik je materialen, in če na tem področju ni izpolnjen, se pojavita velika negotovost in velik strah.

Merkur v lepem aspektu z Neptunom in kvadratu s Saturnom daje sliko spomina na preteklost, vračanja v stare čase, spominjanja mnogih ljudi in stvari, ki so se dogajale, vendar ne v najboljši konotaciji. Ker je Merkur na nerodni fiksni zvezdi, izbruhnejo različni spomini. Saturn je tisti, ki vedno povzroča strah, blokado, zavira, ne izpusti zlahka, toda ta strah je pogosto neutemeljen in nepotreben.

Če torej danes marsikaj ne gre tako, kot si želite, kot načrtujete, pustite Merkurju, da se premakne, in marsikaj se bo odvilo.

Danes je torek, Marsov dan, in on je v svojem domu, v svojem znamenju, kamor spada. Je v konjunkciji z Jupitrom, daje veliko moč, velik namen, veliko energijo. Vse, kar načrtujete, dosežete, vendar na zelo hiter in nepotrpežljiv način, kar včasih vodi v naglico ali preprosto nepremišljenost.