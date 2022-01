Astrologinja Lenka: Če ste raztreseni, počakajte, da bo bolje

Luna je počasi v fazi upadanja in tudi v znamenju, kjer je njen padec največji. To je čas sprostitve, osvoboditve, opuščanja vsega, kar je narobe z našo dušo in telesom. Že od jutra je v sekstilu z Marsom, ki res zna črpati energijo, zahtevati, da se naredi, pa ne kar koli, ampak zahtevnejše stvari, če je treba. Tukaj je močan, celo premočan, in to moč je treba uporabiti pri najtežjih opravilih. Torej čeprav je Luna obtičala v kvadratu z Merkurjem, ne kritizirajte nikogar, še najmanj sebe. Ker je retrogradno in so velike napake, premisleki, razmišljanja o nekih davnih časih, kako je bilo vse bolje in lepše. Ne glede na to, da se vam v mislih pojavi zmeda ali pa ste preprosto raztreseni in marsikaj pozabite, pustite, da bo bolje, ne delajte velikega hrupa okrog tega.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Tudi sam kvadrat s Soncem bo v duši ustvaril delitev, kaj narediti in komu se posvetiti bolj. Pametno se je ne vtikati v razne razprave, dokazovanja, saj ima Vodnar že svoje nore ideje, ki so zagotovo drugačne in marsikomu niso všeč. A tudi tista svobodna vizija in ustvarjalnost sta zelo dobrodošli. Čeprav na samem začetku nista bili sprejeti, se sčasoma vidi, kako fenomenalna je bila ali celo je ideja, ki se je uresničila.

Čeprav je danes Luna v Škorpijonu in je to običajno obdobje, ki nas popelje v starodavne čase in izzive, ga bodo zelo globoka čustva, sekstil z Jupitrom, vrnila, da se morda obrne na kakšne druge misli, sorodne do ezoterike, nadaljnjih potovanj, nekaj duhovnosti. Vsaj za trenutek bo vlil vero v nekaj, kar mu bo dalo moč za spopadanje s svojimi čustvi.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je kot koza na vrhu gore, poln energije, do onemoglosti. To je idealen čas, da dokončamo številne stvari, še posebej tiste, ki se nam zdijo pretežke, da niso za nas, a več kot je porabljene energije, bolj se bomo zavedali, kako pravi je ta čas. Več akcije, z delom, vajami, gradnjo, le tako bomo najbolje izkoristili marsovsko energijo.