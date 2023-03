Astrologinja Lenka: Če se pojavi stara ljubezen, zakaj je ne bi obnovili?

Luna je še vedno v kozorogu in se počasi bliža koncu samega znamenja. V sekstilu z Merkurjem in Soncem daje podporno energijo za dogovore o marsičem. Čeprav je Merkur v Ribah nekoliko zmeden, se mora Luna malo sprostiti od vseh napetih situacij. V sekstilu s Soncem za sklepanje družinskih dogovorov, za uskladitev s potrebami in željami.

Med 14. in 16. uro pride Luna v konjunkcijo s Plutonom, kot da se je kakšna strupena kača ovila okoli Duše, kot da ni dovolj zraka za en vdih. Težka situacija je, če človek skuša o marsičem razpravljati za nazaj, se spomniti mnogih težkih situacij. Sama sebe duši s temi svojimi spomini, ki ji vlivajo še več strahu in tesnobe. Vse to je treba sprejeti ne glede na vse in to preteklost počasi spremeniti v nekaj boljšega in svetlejšega.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Kajti v tej situaciji se ne le izgubijo misli, ampak tudi kvadrat z Marsom dodatno oteži kakršno koli komunikacijo oziroma vodi v eksplozivne situacije, v katerih ni dobro za nobeno stran.

Sonce je v istem kvadratu z istim Marsom, zato je ego preveč gospodujoč, prepotenten in oster do drugih.

Okrog 16. ure se Luna pomakne v znamenje vodnarja, ki komaj čaka na svojo svobodo in širino v prostoru.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Venera, planet ljubezni, lepote in vseh odnosov, pa se je preselila v njeno znamenje Bika. In tam bo ostala do 11. aprila. Kaj nam v tem znaku ponuja? Ta Venera je bolj osredotočena na materialne in finančne potrebe. Ima potrebo po uživanju vseh čutov. Veliko ji pomenijo vse vrste nakita, nepremičnine, dom, denar. Uživa v naravi, vrtovih, gojenju rož. Da zadovolji svojo dušo, svoje telo, vse, kar si želi. Pozna in zna razviti različne talente, ki jih druga znamenja nimajo. To so veliki talenti za glasbo, za pesem, za vse, kar je povezano z grlom. Včasih je lahko počasna in lena, a to je njena potreba, da bolj uživa v hrani.

Danes je petek, Venerin dan, in že je zakorakala v svoje znamenje bika, kjer je njena prioriteta uživanje življenja, v vseh oblikah, ki nam jih ponuja ta čudoviti planet. In to je tudi naša 2. čakra, ki nas uči, da se znamo ceniti in vrednovati, da se ne spravljamo v ustvarjanje nekih občutkov krivde za to, kar si dovolimo. Saturn iz znamenja rib jo podpira pri vsem, če se torej pojavi stara ljubezen, zakaj je ne bi obnovili?