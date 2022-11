Astrologinja Lenka: Če se pojavi oseba, ki je že dolgo niste videli, narediti to

Luna je še vedno energična, polna entuziazma in volje v znamenju Ovna, kjer bi se vse opravilo in naredilo v najkrajšem mogočem času. Ni čakanja, včasih tudi ne razmišljanja, le da se vse čim prej zaključi. O tem bo razmišljala pozneje, ko bo vse končala.

Podpira jo Saturn, kar vsemu, kar počnemo, daje neko gotovost, trajnost. To je popoln čas, da naredite načrte, na papir zapišete, kako in v kakšnem vrstnem redu se stvari lotiti.

Čeprav je Mars retrograden, lahko Luno spomni na nekaj, kar je bilo dolgo nedokončano ali pa za vse skupaj ni bilo časa, zdaj pa bi lahko dokončali. Veliko je energije, hitrosti, včasih tudi preveč nenadzorovanih izpadov in reakcij.

Lenka Stanić

Venera se počasi bori za »svoje mesto«, ki ji pripada na tem planetu. Vse naše želje in čustva se poskušajo boriti in priti do bistva tega, kar v resnici so. In tako Venera v kvadratu s Saturnom ugotovi, da je vpadla v odnos, ki ji nikakor ne ustreza, prinaša utrujenost v njeno dušo, je ne osrečuje. Enako lahko marsikatera partnerja ugotovita, če imata dovolj drug drugega, da je zdaj čas, da izstopita iz tega bolečega odnosa. Bolje je izstopiti iz takšne zveze, kjer ni spoštovanja, dogovora, ljubezni, ne glede na to, kako dolgo je trajala, kot ostati v njej in ves dan ne spregovoriti niti besede, kaj šele, da skupaj ne bi uživali v lepih dne. Najtežje je, ko med njima začne pihati hladen zrak, onadva pa stojita in čakata. Venera je šla mimo Urana, spoznala je, kako zelo potrebuje svobodo v svoji duši, da počne, kar ljubi, da diha na polno, da se veseli, da se smeji. In kaj je to, kot osnovna stvar v življenju – zdravje.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je v znamenju Škorpijona na južnem vozlu. Spomini iz preteklosti, iz vseh generacij nazaj, spomini na to, kaj in kdaj je bilo narejeno nekaj, česar se je težko spomniti, še težje pa o tem govoriti. Sprejmimo vse to, spoznajmo, da je naše, ne tuje, in šele potem lahko gremo naprej. Ker tu je še Merkur in to so misli, spomini, ki jim ne moremo pobegniti, saj je vse to del nas. In če se pojavi še kakšna oseba, ki je iz kakršnega koli razloga že dolgo nismo videli, jo sprejmimo, morda nam bo povedala kaj zelo pomembnega.