Astrologinja Lenka: Če se odločite za nekaj, naj vas vodi intuicija

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju raka in ustvarja vzdušje, povezano z nežnostjo, občutki in izmenjavo čustev. Tudi v jutranjih urah je v sekstilu z Uranom, zato so to dobre priložnosti, da nenadoma, nepričakovano srečate prijatelje, jih gostite, se prijetno pogovorite. Hkrati pa je v hiši v domu mogoče marsikaj prenoviti, že z majhnim detajlom vnesti svežino nečesa novega. Luna je odprla pot presenetljivim in nepričakovanim dogodkom, hkrati pa se je čez dan umaknila, ne da bi naredila en sam aspekt, da sta Venera in Jupiter lahko stopila v ospredje.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

To je res najlepši, najboljši in najsrečnejši vidik, ki si ga želimo, a nismo si vsi med inkarnacijo zaslužili, da bi imeli vso to lepoto, privilegij, denar, ugled, preprosto vse lepote, ki obstajajo. Čeprav ta vidik včasih naredi človeka velikega hedonista ali celo ne preveč motiviranega za vse, kar je treba postoriti, saj ve, da bo še vse dobil. Včasih gre ta vidik mimo in se ne uporablja dovolj. Včasih zna pretiravati v marsičem, odločitvah, željah, včasih gre za velike afere, ki se jih ne da skriti. Vsekakor pa gre vedno za to, da vas popelje na pravo mesto in s pravo osebo.

Kljub temu vedno pride do tistega 'ampak' in tako je planet Merkur, komunikacije, misli in razmišljanja na zadnji stopinji znamenja vodnarja in v konjunkciji s Saturnom. To je zadnja konjunkcija Merkurja in Saturna v tem znamenju v naslednjih 29 letih. Toda 29. stopinja je stopinja, ki ne daje prave jasnosti, ki je nekje malo skrivnostna, skrita, nejasna sebi in drugim. Tukaj je nekaj ostalo, kar se bo pokazalo šele čez mnogo let. Ker sta oba na prehodu, sta oba prinesla svoje skrivnosti, zato današnji dan ne obeta, da se boste lotili nečesa povsem novega, saj si boste zagotovo premislili ali pa ne boste šli po dogovorjenem načrtu.

Danes je sreda in vladar je ta Merkur, ki počasi zaključuje vse, kar je imel v znamenju vodnarja. Če se odločite za nekaj, naj vas vodi intuicija in notranji glas, ne razmišljajte s svojo glavo. To zahteva več tišine, kot pa govoriti o vsem na glas.