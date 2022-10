Astrologinja Lenka: Če se ne morete odločiti, preberite, kaj kažejo zvezde

Tukaj je potrebna organizacija, da vse poteka čim bolje, za izražanje ustvarjalnosti na katerem koli področju. In že od jutra sta Luna in Jupiter v čudovitem aspektu. Duša, občutki, čustva in vera, morala, modrost so povezani v neskončnost. Kako lepi so ti spomini, to vzdušje, ki obarva dogajanje za ves dan, poln pozitivne energije in širine. Kajti ko je duša velika, ima prostor, da sprejme vse in vsakogar. Kakor se je dan začel, naj se tudi nadaljuje. Danes vidite samo lepoto, uživanje, veselje in srečo, da je tudi drugim kaj uspelo. Če je treba, se Lev rad igra, saj mu to daje več spodbude in energije za ustvarjanje. Podarite si minuto otroškega veselja v srcu, lahko vam le polepša dan. Načrtujte kakšen izlet, morda v oddaljene kraje, dokončajte, kar ste si zamislili.

Sonce in Mars sta še danes v lepem razmerju, kjer energija za načrtovanje in gradnjo ne poneha. Čeprav je tukaj Mars spreten, pameten, lahko počne veliko stvari hkrati, a upočasni, ker se pripravlja, da se obrne v retrosmer. Če torej nekaj ne gre tako hitro, upočasnite in dokončajte počasi. In Venera, planet odnosov, harmonije, ljubezni, notranje lepote in užitka ter deklet in mladenk, se zapeljivo in elegantno ter subtilno približuje Soncu, superiorni osebi, morda poročenemu moškemu. Kako dobro ga bo znala očarati ali se bo vmes pojavil kakšen drug mlajši, ki se bo potrudil obrniti to zgodbo in jo očarati ter ji preprečiti, da bi za nekaj časa tekala za glavnim 'frajerjem'. A tudi to ne bo dolgo trajalo pri pametnem, izobraženem mladeniču, saj si bo premislil, zanj je bila to le igra. In še vedno ima ona v glavi prvega starejšega moškega, v katerega je strmela in ki ga bo srečala 23. novembra. In kaj bo potem?

Danes je torek, Marsov dan, on pa je še vedno v znamenju Dvojčkov, kjer odpira milijon stvari, ki jih je začel, zato se še pripravlja, da se obrne nazaj in o nekaterih stvareh premisli. Bo kdaj dokončal vse, kar ima raztreseno po stanovanju, v službi, v glavi?