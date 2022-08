Astrologinja Lenka: Če je prišlo do razočaranja, je treba počasi odpuščati

Kdor je včeraj uspel preboleti tisti zmeden in kaotičen aspekt med Merkurjem in Neptunom, gre lažje z Luno v znamenju raka. Za marsikoga je bil dan grenko razočaranje, in to od tistega, od katerega so morda pričakovali najmanj, a je tudi to del nas samih, ki se ga včasih niti ne zavedamo. S prehodom Lune v znamenje raka, ko se samo ozračje bolj osredotoča na dom, družino, lahko zdaj vse to le nadgradi. Če je prišlo do razočaranja, je treba počasi odpuščati in pokazati več topline in nežnosti, a pokazati sebi, da ste pomembni v življenju.

Sicer pa, ko bo naredila kvadrat z Jupitrom iz znamenja Ovna, se bo morda vse skupaj še bolj razširilo ali celo prišlo do nečesa, kar bo osebo dodatno potegnilo ne le v čustveno, ampak tudi finančno situacijo. Nekatere dogodke in situacije, ki so se zgodile prej, si lahko prikličemo v spomin in sedaj to človeka dodatno obremenjuje.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Merkur, planet razuma in komunikacije, je v znamenju device. Tu je njegova inteligenca najbolj realna, najbolj praktična in v trigonu s Plutonom iz znamenja kozoroga daje odlično priložnost, da vse vidiš na najgloblji in najboljši možni način. Ne spuščajmo se v podrobnosti, marsikatera stara navada in vzorec se lahko spremeni.

Potrebno je pozabiti vse staro in obrniti na nov način. Mogoče se je to moralo zgoditi iz kakšnih razlogov, morda se človek sploh ni zavedal, kako zelo lahko drugega človeka prizadene samo z eno svojo besedo in zdaj je čas, da to popravi. To je dober položaj, da vse to zgradimo na višji in boljši ravni.

Sonce je na zadnji stopinji in počasi zaključuje svoje poslanstvo v znamenju leva. Pripravlja se na prehod v drugo znamenje in druge potrebe. Vsi, ki so bili rojeni pred letom 2012. na tej stopnji, je bila kraljevska fiksna zvezda Regulus, ki je dala velik uspeh in položaje na družbeni lestvici. Od leta 2012. se je preselila v znamenje device, kjer počasi spreminja marsikaj v vsakdanjem življenju.

Tako tudi današnji dan ni najbolj ugoden za poslovne odnose ali doseganje določenega položaja v družbi. Zelo hitro lahko pride do preobrata ali celo padca.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in ona je tukaj v znamenju raka, da ustvari nežno in toplo vzdušje, ne le za svoj dom in svoje najdražje, ampak tudi zato, da se postavi tja, kamor sodi. Le tako je lahko srečna in to deli z drugimi.