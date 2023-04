Astrologinja Lenka: čas za uresničevanje želja

Včeraj je bil dan brez pomembnih vidikov, danes pa jih je toliko, da ne veš, kateri je pomembnejši in kateri boljši. Luna je še vedno v znamenju strelca v trigonu z Jupitrom in Soncem. Je kaj lepšega, kot da se zbudimo vedri in s predstavo, kakšen bo naš dan. Tu je tudi Sonce, ki nam pomaga doseči vse z voljo, željo, kreacijami. Fenomenalna harmonija za začetek dneva.

Vedno se v vsaki stvari najde majhen izziv, da samemu vzdušju doda malo drugačen odmerek. Luna bo namreč naletela na kvadrat z Neptunom. Ta bo poskušal vnesti nekaj empatije ali občutka krivde, da je Luna pri nas tako brezskrbna. Tudi to bo minilo, če le tega čustva ne bo zadrževala v sebi, saj okoli 19. ure, ko se preseli v znamenje kozoroga, bo že začutila nekaj grenkobe. In s tem vstopom v to znamenje ne bo preveč vesela.

Danes imamo dva zelo pomembna aspekta, en Jupiter v konjunkciji in kazimi konjunkcijo s Soncem. Kaj bo ovekovečilo slavo, bogastvo, priznanje, dalo nepričakovan velik uspeh, materialne stvari, veliko znanja.

Ker je v srcu Sonca in prevzema njegovo moč, svetlobo, moč, resnico. Resnica, pravičnost in morala v človeku pridejo tu še posebej do izraza. In to nam omogoča, da verjamemo, da lahko sami vstopimo v to božanskost, v neko višjo raven obstoja in poskušamo uresničiti svoje želje, ker je to velik pretok energije in tako kasneje začnemo veliko idej, stvari, vsega, kar smo razmišljali, da je nemogoče.

In drugo je, da se je Venera iz svojega znamenja Bika preselila v radovedne, vedoželjne, komunikativne, otročje in predvsem prilagodljive Dvojčke. V njih bo ostala do 7. maja, da bi sem prinesela malo otroškega veselja, se malo poigrala z veščinami in spretnostmi, ki jih ima, ko je tu. Navdušena, vesela od enega do drugega, nabira znanje, se povezuje z drugimi, nima miru za nič. Ena lepa oseba, nasmejana in neškodljiva, njena potreba po stiku z vsemi pa daje ljudem misliti, da je dvolična, prevarantka ali nekdo, ki je non-stop v vzporednih razmerjih. Večinoma pa je to njena potreba po učenju novih stvari, njena radovednost, da česa ne zamudi, čisto navadno površno druženje. In takoj v trigonu s Plutonom, ki močno podpira vsa ta njena dejanja. In tudi če se pojavi kakšna karmično prava oseba, je še toliko bolje.

Danes je torek, Marsov dan, še vedno je v raku in še vedno zelo čustveno občutljiv na vse. Kot da bi z veliko koncentracijo hodil po ostrem nožu. Zato je najbolje, da je tudi danes v vseh družinskih odnosih več spoštovanja in prijaznih besed.