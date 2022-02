Astrologinja Lenka: Čas je za zaljubljenost, ki nas popelje v višave najlepših idealov

Luna je še vedno v znamenju Strelca, kjer se izpolnjujejo želje. Že od jutra je v čudovitem sekstilu z Merkurjem, kjer počasi in z lahkoto izpolnjuje vse svoje dogovore in načrte. Njena duša je polna, njena beseda odpre vsa vrata, uresniči vse načrte in vse, kar smo že dolgo čakali. Merkur je prišel do stopnje, ko se giblje naravnost, prišel je iz svoje sence ter ima tako zelo veliko težo in močno vztrajnost. A včasih se v vseh teh željah zaletimo in pozabimo, kako daleč lahko gremo, in tako z Jupitrom, ki vedno podpira človeka in ki vedno govori, da lahko gremo še korak dlje, pretiravamo. Pravilno odmerjeni ukrepi so še vedno najboljši za vse, torej ne preveč in ne premalo. Saturn nas miri in nam naroča, naj ne hitimo, kajti le tako bo vse narejeno natančno in dobro. Z njim ni hitenja in nedokončanih stvari. Daje pa nam tudi podporo, da je vse, kar naredimo, dobro in bo sčasoma imelo svojo težo.

Eden izmed dobrih aspektov, ki se danes dogaja na nebu, je sekstil Venere in Neptuna. To je že tretjič v tem kratkem času. Začela sta se srečevati, ko je Venera šla naprej, bila nato retrogradna, zdaj pa se spet srečata s čarovnijo, zapeljivostjo, sanjami, opojnostjo in neresničnim občutkom lepote. Čas je za zaljubljenost, ki nas popelje v višave neresničnih in najlepših idealov. Tudi če je bilo pred tem nekaj simpatije, kjer niste bili prepričani ali ste dvomili o izidu, je zdaj čas, da se zaljubite. Venera je tukaj zelo trezna, ve, kako daleč lahko gre s svojimi čustvi. Zanjo ni tako preprosto prepustiti se, zelo je previdna, saj dobro ve, kaj je bolečina, kaj je trpljenje … A vseeno se predajte ljubezni vsaj za kakšno uro ali dan.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in on se poglablja, ima vizije, uči nas sprejemati vse okoli sebe ter pokazati več empatije in sočutja do drugih. Lepo je deliti, še boljše pa nesebično dajati.