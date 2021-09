Astrologinja Lenka: Čas je za razrešitev nesoglasij

Luna se bliža koncu znaka Dvojčkov, vendar je v natančnem trigonu z Merkurjem. Začel je retrogradno hojo, se obrnil, a je še vedno na isti stopinji. Stoji in razmišlja, Luna mu daje podporo, da se spomni nekaterih stvari, nekaterih ljudi, ki so iz nekega razloga morda že davno odšli. To je trenutek, da se jih spomnite, jim kaj napišete ali jih pokličete. Čas je za pogovor s partnerjem o nekaterih nesoglasjih, pa tudi o poslovnih ali prijateljskih zadevah.



A to obdobje je za nas zelo ugodno, da se soočimo s seboj, se povežemo in razčistimo nekatere stvari. Zdaj je čas, da se nekaj končno razreši, ni pa čas za nove začetke in dogovore, kajti na koncu se bo izkazalo, da se niste dobro slišali ne razumeli. Zdelo se bo, da vse miruje, da morate vse, kar skušate narediti, storiti nekajkrat, a to je ravno značilnost Merkurja.



Okrog 15.30 bo Luna zapustila radovednega in energičnega Dvojčka. Sonce je v svojem najšibkejšem dostojanstvu, Mars pa v izgnanstvu, tako da je moška energija prešibka v znamenju Tehtnice. Gresta drug ob drugem, ko se bosta združila okoli mlade Lune, vendar moramo to voljo in energijo dvigniti na višjo raven, da ne bi prišlo do konfliktov in težav.



Danes je torek, dan Marsa, in je na osmi stopnji Tehtnice. Izognimo se pogovorom o skupnih financah, porabi denarja, o vsem, kar gre za skupne prihranke, saj to trenutno ne prinaša koristi.

