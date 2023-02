Astrologinja Lenka: Čas je za počitek, spanje in meditacijo

Včasih nam Luna namerno ponudi takšno vzdušje, da nam pomaga spati, počivati ​​in meditirati. Kajti kvadrat z Neptunom, če smo v prehitri akciji, zelo hitro prinese nemir, nejasnost ali celo zamegljenost želenega ter napačne odločitve, ki vplivajo na to, da se ves dan obremenjujete s tisto jutranjo aktivnostjo. Zato je potreben mir in počasi bo vse prišlo na svoje mesto.

Popoldne Luna vstopi v trigon s Saturnom, da malo ustavi to radovedno in igrivo Luno, da si odpočije grlo, da si odpočije jezik, da si odpočije telo. Ker tukaj ni zastoja v govorjenju, tukaj ideje in besede dežujejo. Je pa tudi čas za dober nasvet, odločitev, na katero smo dolgo čakali in zdaj je pravi trenutek, da jo uresničimo.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je še vedno v kozorogu in v njegovi senci do 7. februarja, ko začne svojo pot brez vseh teh bremen. Še vedno so prisotne nejasne besede, še vedno je prisoten strah pred prevzemanjem nečesa odgovornega, ali nam bo uspelo ali ne. Tu pa je njegov dispozitor Saturm, ki vodi Merkurja k novim idejam, osvoboditvi vseh predsodkov in vseh starih vzorcev.

Koledar aspektov v mesecu februarju:

4. 2. Sonce v kvadratu z Uranom, volja in želje so izvirne in lastne

5. 2. Polna luna v znamenju leva in Venera v kvadratu z Marsom – skrbite za odnose, vodi naj vas srce

6.02. Merkur sekstil Neptun tretjič, intuicije je na pretek

10.02. Merkur v konjunkciji s Plutonom prinaša globoke besede iz notranjosti

11.02. Merkur v vodnarju, oh ta svoboda, resnica v govoru in genialnost

15.02. Venera v konjunkciji z Neptunom. Božanstvo na zemlji

16.02. Sonce v konjunkciji s Saturnom, sprejmite odgovornost

17.02. Merkur v sekstilu z Jupitrom. Vera in vizija v vsem, kar mislimo

18.02. Sonce v znamenju rib, da prinese svetlobo v tiste velike globine

19.02. Venera sekstil Pluton, globoka čustvena podpora

20.02. Mlada luna v znamenju rib. Venera v Ovnu, da prevzame delo, strast, akcijo

22.02. Merkur v kvadratu z Uranom, misli gredo prehitro brez nadzora