Astrologinja Lenka: Čas je za nekaj novega, za nekaj drugačnega

Danes ob 08:05:38 je mlada luna v znamenju rib in na 1. stopinji. Ko imamo nekaj na samem začetku znamenja, to vedno odpira pot za nekaj novega, za nekaj drugačnega, za nekaj, kar je šele pred nami.

In kaj tukaj začeti, kaj spremeniti? Ribe so dvojno znamenje, ena vleče na eni, druga druga na drugi strani in imamo tudi to dvojnost. Včasih so videti popolnoma izgubljeni, raztreseni, neorganizirani, dezorientirani, vendar jih vodi globoka intuicija, globok občutek za vse okoli sebe. Vedo, vidijo, čutijo.

Kako to ločenost v sebi povezati, kako jo združiti in spraviti v ravnovesje. In hkrati so ena sama globoka voda, velika tišina, ki zahteva, da se ji prilagodimo, če želimo kaj spremeniti na sebi. So tudi največja intuicija, največja magija, največja občutljivost in največji talenti. Če hočemo nekaj doseči zase, moramo to, kar imamo v glavi, prenesti v materialni svet, prizemljiti. V nasprotnem primeru ostajamo v višinah in neresničnem življenju. Ti dve Ribi, ti dve stanji, ki ju imamo v sebi, moramo spraviti v ravnovesje. Mlada luna nam zdaj odpira tisto pot, kje in kako začeti. Lahko nekoga vrne v neko daljno preteklost, zato ga dodatno obremenjuje, a da bi šel naprej, se mora prepustiti in se obrniti na lepa spoznanja, ki jih tu dobi, in jim slediti. Ker so Ribe, če gredo iz tiste notranjosti, nezmotljive, jih njihova intuicija vodi na pravo pot. Vse vodi notranji občutek in notranja vizija. Z največjo vizualizacijo, ki prihaja iz globine vašega srca, naj se vaša želja uresniči, vendar naj bo to ena od vaših skrivnosti, o kateri ne govorite, dokler se ne uresniči. To je vaša skrivnost, skrivnosti pa je najbolje skriti.

Posej nova semena, semena, ki bodo vzklila v tvoji tišini, zasadi svoje najgloblje sanje, ki se bodo kasneje manifestirale in uresničile.

S tem mlajem in naslednjo polno luno vstopi Saturn v znamenje rib. In prvi vidik, ki bo vplival na vstop v znamenje rib, je prehod čez mlaj. Za nekoga bo to postavilo zelo trdne temelje za neko duhovno poslanstvo, nekaj novega talenta, nekaj samoodkrivanja. Hkrati je to tudi povabilo, da opustimo marsikaj starega, da razčistimo mnoge globoke težke vzorce in podobe, ki jih nosimo v sebi, določene karme, ki smo jih proizvedli ali podedovali. Za mnoge bo prinesel dodatne obveznosti, zastoje, blokade prav na področju doma in kariere. Toda Saturn nas uči, da prevzamemo odgovornost za svoja dejanja.

Naj ta mlada Luna tlakuje pot Saturnu in lekcijam, ki jih prejmemo, da se vsaj malo pripravimo nanje, da ustvarimo ravnovesje med duhovnim in materialnim ter tistim, kar se v nas želi zliti v eno.

Uro po mlaju, okoli 9. ure, Venera preide v znamenje Ovna. V znamenju, ki uživa v tem, da je vse hitro, neposredno, odprto, brez ovinkarjenja in skrivanja. Njena ognjevita energija je tako močna, da je ona tista, ki sproži vse pobude v vsem, od dela do ljubezni, nima časa čakati. A bolj kot je goreča in osvajanja željna, hitreje gre vse skupaj in še hitreje se ohladi.

Danes je ponedeljek, lunin dan, Danes mlaj odpira vaše želje, ideje in sanje ter jih počasi, z globoko meditacijo, posadite in počakajte, da se uresničijo.