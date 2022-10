Astrologinja Lenka: Čas je za ljubezen

Lenka Stanić. FOTO: osebni arhiv

Luna – duša v veličastnem Levu se prebuja v natančnem sekstilu s planetom komunikacije in dogovora, Merkurjem. To je znak, da se dan začne z dobrim in s prijetnim, ne le z diplomatskim, ampak tudi s harmoničnim odnosom s komer koli. Še vedno pa je poseben poudarek na partnerstvu, pa naj bo čustveno ali poslovno, saj je Merkur v Tehtnici. In tako kot se že od jutra prilagajamo, kot se počutimo in širimo tisti optimizem duha in srca, prilagajamo tudi telo za ves dan, ne glede na okoliščine. Če nam to uspe ohraniti, pomeni, da smo pripravljeni, da gre vse tako, kot smo si zamislili.

Kajti med 16. in 18. uro bo Luna priletela v kvadrat z Uranom in s tema dvema fiksnima znamenjema, kjer nobeden od njiju ne popušča, ampak vztraja pri svojem in s tem v dušo prinaša nepričakovane spremembe in strese. Še kasneje, med 20. in 22., gre v opozicijo s Saturnom iz znamenja Vodnarja. Zahteva odgovornost, red, kritizira, da ne gre veliko in predrago, da se ne razkazuje. In Luna tukaj v Levu bi najboljše, najdražje odprla dušo in vsem pokazala vse svoje otroško veselje za vse, kar je naredila. Tako srčno in spontano. Če ji uspe obdržati ta notranji občutek umirjenosti in moči, ne da bi se odzvala, ji bo uspelo imeti dober dan, sicer bo živčna in depresivna.

Venera in Mars sta v čudovitem trigonu, kar daje veliko ustvarjalnosti, navdiha, ljubezni, pa čeprav le za nekaj dni.

Toda Sonce našega ega in naše identitete je v kvadratu s Plutonom. In kaj je to drugega kot strah pred samim seboj, strahovi, ki so bili tako dolgo in tako globoko naloženi v našem nezavednem delu. In potem pridejo razni odzivi in ​​prepiri, prepiri z nadrejenim, očetom, možem, sami nismo prepričani o ničemer. Treba je ne bežati, ampak se soočiti z vsem, sprejeti vse in se ne upirati ničemur, kar ni tvoje.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v Tehtnici in se trudi, da bi bila komunikacija med vsemi harmonična, lepa, prijetna, saj mu grde in žaljive besede v tem znamenju ne gredo v uho.