Astrologinja Lenka: Niste krivi za neuspehe drugih

Mlada luna je za nami in vsi smo okusili naval čustev. Morda je bilo najtežje tistim, ki so rojeni v podznaku Device. Ali je šlo le za občutek krivde, občutek, da se nismo potrudili za druge? Čas je, da si dopoveste, da niste krivi za neuspehe drugih in za njihovo samopomilovanje, vendar tudi drugi niso krivi, če vam kaj ne uspe. Ne pomaga samo tarnanje, ampak je treba narediti red v svoji glavi. Vsaj toliko, kot pričakujete od drugih, pričakujte še od sebe.



Vendar je danes nov dan, Luna je prešla v kardinalno znamenje Tehtnice in se pridružila Veneri in Merkurju. Zato je danes najboljše, da se iskreno pogovorite sami s seboj. Ker je znak Device najbolj povezan z našo fiziologijo, telesom, vsakdanjim načinom življenja, je najboljše začeti pri tem. Je pa Luna v Tehtnici usmerjena v partnerstva, k drugim ljudem, zato hitro pozabi nase. V naslednjih dveh dneh bodo njena prioriteta drugi ljudje, pa tudi vsi odnosi, tako v zasebnem kot na poslovnem področju.



Dispozitor mlade Lune je v Tehtnici in zdaj bo pomemben način dogovora, prijaznost, kulturnost in neškodoželjnost. Ali ji bo to uspelo, ker je v popolnem nasprotju s Kironom in je nenamerno poškodovana, odkrito in brez sprenevedanja ne glede na to, kako boleče bo, je bistveno vprašanje.



Danes je sreda, dan Merkurja. Ker je v znamenju Tehtnice, kjer je lepota na prvem mestu, dan izkoristite zase in si ga polepšajte. Pojdite k frizerju, kozmetičarki, v butik ali preživite čas z nekom, ki vam je ljub.

