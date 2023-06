Astrologinja Lenka: Čas je, da se tega zaveste in pokažete ne le sebi, ampak tudi drugim

Luna je svoj dan začela na koncu znamenja škorpijona. Je v lepem vodnem trigonu z Neptunom v Ribah in Venero v Raku. Pregloboke vode, empatija, čustva, a hkrati dotikanje naših največjih čustev, ki so tako globoko podhranjena. To je trenutek, ko se lahko potopi in dvigne na površje ter počasi očisti. Hkrati pa je to tudi položaj za največji talent, ki ga ima človek nekje globoko v sebi, zato se ga velikokrat niti ne zaveda. Čas je, da se tega zaveste in pokažete ne le sebi, ampak tudi drugim.

Okoli 7. ure zjutraj Luna spremeni znamenje in preide v znamenje strelca, v znamenje kjer je energija svetla, pozitivna, prebuja sproščenost, veselje, prebuja v nas prihodnost, jutri. Čeprav počasi vstopa v polno luno, je to zelo dobra energija. Takoj ko skoči v ognjeno znamenje strelca, je v sekstilu s Plutonom, ki je retrograden in se pripravlja na prehod v znamenje kozoroga. To je trenutek oddajanja dobrih in globokih energij, ki lahko Duši le okrepijo, opolnomočijo in odprejo še boljšo pot.

Astrološka karta.

Šele zvečer pride Luna v kvadrat s Saturnom, ki je še vedno v znamenju rib. Tudi če doživi kakšno kritiko in če se ji izpostavi kakšno pretiravanje, je tukaj vse lažje prenašati, saj drugi tega morda ne bo dojel kot nekaj pretirano kritičnega ali napadenega, saj je vendarle strelec. Vedno ima v sebi še eno varianto, kako takoj rešiti ta problem in se rešiti iz vsega. Takoj za njim je Mars iz znamenja leva, ki kar poka od energije, poln ognja in strasti, pomaga Luni, da z lahkoto naredi in spremeni marsikaj. Ker ta dva ognja včasih nimata meje, kje se ustaviti in kdaj je dovolj. Zelo energičen in ustvarjalen trenutek.

Danes je sobota, vladar je Saturn in je v znamenju rib, počasi gre naprej, a tudi upočasnjuje in se pripravlja na obrat. Kakšne težke in trdne odločitve lahko sprejme, ko je potopljen v najgloblje globine morja, vode in čustev. Kaj lahko izlušči nekoč iz nekih karmičnih stvari, ki so jih potisnili v blato in s tem zamazali vsa čustva in občutke, ki jih človek nosi skozi življenje. Ali jih je mogoče očistiti in kako? Ali lahko to stori prvič ali bo počakal, ko se po retrogradnem gibanju spet vrne, to pa je le opomin, kje je v človeku problem.