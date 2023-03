Astrologinja Lenka: Čas je, da se sprostite

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje raka, kjer jo odlikujeta nežnost in občutljivost, takoj zjutraj pa naleti na Merkurja iz znamenja ovna, ki je tako hrupen, energičen in ne ve, kaj bi naprej. Ni ravno prijetno, ko te zbudi hrup in glasnost nekoga, bodisi ko sanjaš ali pa še nisi popolnoma prebujen. Za mnoge pa je to normalna stvar, ker je njihova energija takšna in mislijo, da so na istih frekvencah. Popoldan se bo ta situacija precej umirila, saj bo Luna vstopila v trigon z Neptunom. Ta voda, ta čustva se res znajo zliti, povezati in umiriti. Najboljše od vsega je mir, tišina, nekaterim bo všeč meditacija, nekaterim samo tišina. Kakor koli že, čas je, da se sprostite in odpravite jutranji stres, ki ste ga imeli.

Z veliko potrpljenja in vztrajnosti

Tu je tudi Mars iz znamenja raka, tako da, čeprav je povzročil nekaj energijskega padca, lahko to zdaj popravite, saj je v trigonu s Saturnom iz znamenja rib. Danes mu Saturn pomaga čustveno izstopiti iz številnih neprijetnih situacij, ko gre skozi to znamenje, torej ta mesec. Vso energijo je mogoče popraviti z veliko potrpljenja in vztrajnosti.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

A poseben aspekt na nebu je med planetom ljubezni, lepote, sreče, Venero in nenadnim in nepričakovanim, torej nepredvidljivim Uranom in vse to v njeni hiši in njenem znamenju. Kakšne burne dogodke lahko pričakujete na ta nepričakovan dan. Vse, kar prihaja iz Duše, iz resnice iz resničnosti, lahko prinese samo še eno lepo posebno vznemirjenje ali poseben dan. Nasprotno, kjer je neiskrenost do sebe in do drugih, tu vse poči, se lomi, trga. Kajti Uran ne bo prenesel tistega, kar ni najbolj iskreno in odkrito. Zato tudi kratkoročna ali dolgotrajna razmerja počijo pod tem vidikom, ne prenese da si pogleda v oči. To je tudi vidik velike svobode, velike »odtrganosti« v vsem, kar Venera predstavlja. Pa naj gre za ljubezenske odnose, pa naj gre za popolno svobodo v nekaterih umetniških dejavnostih. Ta išče popolnoma neobičajne stvari. Čeprav velikokrat prinaša stresne in šokantne situacije, je to čas za življenje zdaj in takoj. Življenje v trenutku.

In vse, kar se danes začne, če je povsem iz dna Duše in je pošteno do sebe, ima lahko obstojnost, sicer se bo končalo, preden se je začelo.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še vedno v znamenju ovna, kjer nas še naprej uči, kako graditi svoj odnos. Njegov dispozitor Mars ga vodi v njegovi eksaltaciji in v trigonu s Saturnom, ki omogoča, da marsikaj najdemo, kar smo kje pozabili ali izgubili. Lahko pa je to nekaj iz nekih davnih časov ali nekaj, kar nam prinaša sama genetika.