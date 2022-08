Astrologinja Lenka: Čas je, da se posvetimo naravi

Luna je prešla v znamenje Bika, kjer se počutimo in delamo nekoliko bolj umirjeno in sproščeno. Bolj se bomo posvetili naravi, urejanju doma, vrta, obdelovanju zemlje ... Nikamor se nam ne mudi in pri nekaterih je to počasnost mogoče občutiti. Kot da bi si vzeli dan za počitek in pripravo na jutrišnji Uran.

Šele pozno popoldne bo Luna s svojo dispozitorko Venero tvorila kvadrat. Je v njenem domu, kjer jo obožuje in povzdiguje v najvišje višave, in še v kvadratu, kjer med njima trenutno ni poravnave. Venera bi rada pokazala svoj sijaj, da bi bila prva, da bi se pokazala, pa tudi, da bi za vse porabila nekaj več denarja. Tukaj je zanjo pomembno, da je vse najboljše, da je videna in da ima vse svojo posebno vrednost, na vseh področjih življenja. Medtem ko je za Luno v Biku bolj pomembno zapraviti denar za nekaj materialnega, popraviti, kupiti dom, postoriti nekaj po zemlji, je v Veneri čas za uživanja, kar vodi v razlike. A ne gre za usodna odstopanja, kjer se ne bi dalo usklajevati.

Sonce, naš ego in naša volja, je v kvinkonksu z Neptunom, zato nekje manjka elana in želja ... Kot da ne verjamemo vase, da lahko kar koli naredimo. A z zavedanjem, da je ta vidik prisoten samo še danes, ter z vero in zaupanjem vase, se da vse popraviti.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je doma, v svojem znamenju, kjer zna sprejemati najbolj realne, praktične in prizemljene odločitve. Tu ve, kaj hoče, pozna svoje prioritete, poleg tega, da preveč analizira, je delaven, a včasih njegova prevelika natančnost pusti vtis, da se moramo vsemu bolj predati, da se izognemo kakšni napaki.