Astrologinja Lenka: Čas je, da razčistimo sami s seboj

Luna je v Škorpijonu, ki je v natančni opoziciji z Jupitrom v Biku. To prinaša velika pričakovanja in upanja, ki lahko človeka zavedejo. Šele popoldne bo Luna naredila sekstil s stacionarnim Merkurjem, vendar ji ne bo dal veliko opore, čeprav je sekstil.

Zvečer bo prešla v opozicijo z Uranom. Kot da bi človek prehajal iz enega razočaranja v drugo in v stresno ter napeto situacijo. Zdi se, kot da bo ves dan v privlaku neprijetnih stvari. Privlači vse, kar jezi, blokira in ne izpolnjuje. Se je kdaj vprašala, koliko sama pomaga s svojimi občutki, s svojo energijo, ki jo pošilja okoli sebe?

Danes je poudarek na Devici, in to iz več razlogov.

Ob 10.02 seje Sonce premaknilo v znamenje device in bo tam ostal do 23. septembra. Sam prehod Sonca bo samodejno spremenil fokus glede na znamenje, v katerem se nahaja. Za seboj pušča vse, kar sveti, kar je prestižno in je poudarek samega sebe na vseh področjih življenja. Tu je v ospredju vse, kar je praktično, vsakdanje, kar je povezano z vašim zdravjem, domačimi ljubljenčki, sodelavci v službi. Samodejno nas bodo bolj zanimale vse podrobnosti, opazili bomo najmanjšo podrobnost, ki je prej sploh nismo opazili. Tudi tu bodite previdni, da ne preide v obsedenost z redom, čistočo, da je vse na svojem mestu. Pomagajte drugim, a pri tem ne pričakujte ničesar v zameno.

Hkrati pa dispozitor sonca Merkur od danes do 15. septembra začenja svojo retrogradno pot, iz svoje sence pa bo stopil šele 29. septembra.

Merkur je v tem znamenju ne samo v svojem domu, ampak tudi v svoji višini. Je zelo močan, inteligenten, natančen, analitičen, a nekoliko zajedljiv. Z njim lahko dokončamo vse, kar je ostalo nedokončanega. Malo bolj pomislite na svoje zdravje, zdrav življenjski slog in prehranjevalne navade. Uvedite nekaj novih dnevnih ritualov.

O retrogradnem Merkurju je bilo že veliko povedanega, vendar je v vsakem znamenju zgodba zase, glavne značilnosti pa so izogibanje večjemu nakupu ali začetek nečesa povsem novega, kot je posel, vselitev ... Je pa trikrat na leto retrograden in se takšnim situacijam nemogoče vedno izogniti, zato je le zaželeno, da smo bolj previdni in natančni pri vseh teh nakupih in začetkih dela.

Najboljše pa je to, da nam omogoča, da si vzamemo čas, da se vrnemo in se posvetimo sebi, posvetimo se notranjosti svoje osebnosti, se vrnemo k temu, da nekatere stvari razčistimo sami s seboj. Pustimo umu oddih, da se ustavi, odpočije od vsakdanjega hrupa, pomisli, da se mu nikamor ne mudi in pusti telesu pri miru sprejemanje pomembnih odločitev.