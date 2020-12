Astrologinja Lenka: Čas je, da izkoristimo priložnost

Luna končuje svojo pot v znaku Ovna, a je še vedno pod vtisom včerajšnjih strasti in naboja, ki ga je doživljala. Okoli poldneva je prešla v fiksen in stabilen znak Bika, kjer je vse počasno, brez tekanja, brez neke velike hitrosti in stresa, kjer se počuti sproščeno. In ravno ko misli, da je tu za njo vse najboljše, Duša ne bi bila kar, je če se ne bi odzvala na vsako majhno spremembo. Čeprav je tukaj, kar se tiče čustvenih situacij, precej močna, pa takoj naleti na kvadrat s Saturnom, kar jo povleče nazaj v preteklost, v razmišljanje kaj je, kako bi lahko bilo, pa ni. Je pod vtisom svoje preteklosti, nostalgije, kar se tiče družinskega drevesa, kar lahko vodi do nekoliko depresivnega stanja. Da bi to rešila, pa išče dodatna uteho v hrani in drugih dobrotah.



V kvadratu je tudi z Jupitrom, kar lahko samo povečuje eno in drugo, dokler … je pa zato ta čas najboljši, da sprejme dolgotrajnejše spremembe. Saturn, še posebej pa Jupiter sta ravno prišla v znak Vodnarja, da nas spomnita in osvetlita nekatere stvari, pri tem pa nas ne popeljeta na temno stran, ampak da vse skupaj obrnemo na bolje, da spremenimo tiste svoje stare navade in običaje, ki os jih uporabljali vsi naši predniki, da pa se sedaj malce bolj opremo na sebe, na svoja videnja, da smo pripravljeni na nove spremembe, da si naredimo načrt in začrtamo pot, kako naprej. Da bo to nekaj povsem našega, pa čeprav je povsem drugačno od tega, kar smo počeli prej. Čas je, da izkoristimo vso to novo ponudbo in priložnost.



Luna bo naredila aspekt s soncem v Kozorogu; to je veliki zemeljski trigon, kje se z lahkoto vse hitro dogovarja, rešuje in dobi, predvsem če gre za materialno, finančno ali neko oprijemljivo situacijo. Dobro bi bilo, da nekaj koristnega naredimo, kupimo, popravimo doma, na hiši. Izkoristimo to čim prej, ker bo ponoči Luna naredila konjunkcijo z Uranom, kar lahko pripelje do nervoze in neprespanosti, to pa ima lahko številne posledice.