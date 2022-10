Astrologinja Lenka: Čas je, da se postavimo zase

Luna se bliža koncu znamenja Strelca, kjer se to sproščeno vzdušje okoli 10. ure počasi prevesi v znamenje Kozoroga in čas je, da se bolj posvetimo poslovnim odnosom. Tam ni najprimernejši prostor za čustva, mogoče se bo treba malo umakniti in osamiti, vendar moramo vztrajati in zdržati tudi v težkih okoliščinah. Ker je to najmočnejši zimski mesec hladu, ki je pripravljen na največjo vzdržljivost, čustveno in fizično. Naredila bo kvadrat z Jupitrom iz znamenja Ovna, varčna pa tukaj ni za razmetavanje in zapravljanje težko prisluženega denarja, kar lahko pripelje do nesporazumov ali slabe volje. Tu je tudi Venera, ki bi zelo rada naredila nekaj več, saj čuti, da ji vsa ta lepota pripada, da ji jo nekdo drug težko odvzame ali ji jo celo odreče. A že jutri je nov dan, ki ji odpira več možnosti.

FOTO: Lenka Stanić

Do 12. oktobra imamo zadnji kvadrat med vladarji Vodnarjem, Saturnom in Uranom. Zdaj je čas, da pogledamo, kaj vse se je zgodilo v tem letu in pol na individualni in kolektivni ravni. Proces, ki poteka med starim in novim, ne dovoli, da bi stare stvari zamenjali z novimi, in to je pripeljalo do tega, kjer smo zdaj. Katera ideja bo prevladala in v katero smer se bo nagnila tehtnica? Pluton je še vedno v Kozorogu, tako da gre vse zelo počasi in bo trajalo nekaj časa, da se zavest ljudi izboljša in da se vse te strašne in težke stvari nehajo.

Okoli 11. ure se Merkur, ki smo ga zadnji mesec obtoževali, da je odgovoren za vse naše napake in napačne odločitve, počasi obrača v direktno smer. A še danes, ko je v stacionarni fazi, daje veliko moč in ideje, ki lahko obrodijo sadove, saj je velika koncentracija idej, misli, načrtov.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je v znamenju Tehtnice, kjer je vse usmerjeno k drugim ljudem, k vsem vrstam odnosov. Lepo je videti drugo stran, začutiti njene potrebe, vendar je tudi čas, da se postavimo zase, a ne da bi pri tem ogrožali druge.