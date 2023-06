Astrologinja Lenka: Čas bo za počitek in telesne užitke

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje Ovna. Še malo, da pospeši, pohiti in naredi nekaj stvari. Predvsem Sonce ji daje energijo, da lahko vse to izvede še bolje in bolj energično. Ker ko je tisto, kar čutimo, da je prav, gre vedno lahko in gladko ter brez zapletov. Če vam bo uspelo ohraniti to energijo do konca dneva in zvečer počakati na kvadrat med Luno in Plutonom, ne boste imeli težav. Sicer pa je Pluton tisti, ki pretresa čustva, zaradi katerega se Duša spomni mnogih težkih trenutkov, ki jih je nekoč prestala. In to takoj vodi v žalost, v občutek izgubljenosti, nemoči. Človek občuti jezo, žalost, bolečino, pri nekaterih se to spremeni v ljubosumje in sovraštvo do tistega, kar je bilo. In da bi bile stvari še hujše, bi se to lahko ponovilo prav zdaj. Pojdite ven iz teh čustev in ne bodite preveč pozorni na to, ker s tem zadevo samo še poglabljate. Vse je vedno v tebi.

Okoli 20:30 se Luna počasi pomika v znamenje bika, v znamenje, kjer se boste sprostili in si privoščili počitek, se prepustili telesnim užitkom in se vam nikamor ne bo mudilo. Luna gre proti severnemu vozlu in to pomeni doseganje največjih uspehov na vseh področjih življenja, je kraj, kjer je vse. Da ne govorimo o tem, da jo Jupiter čaka v svojem naročju. Takrat ni meja, ko si človeška duša želi veliko, a hkrati to lahko doseže.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju leva. Še naprej mu uspeva pri njegovih podvigih, še naprej razkazuje svoje največje dosežke in koraka naprej ponosno in neustrašno. Konec koncev je to Lev, kjer mora vse pokati od razkošja in največjih nazivov, saj ga ta ponos in nečimrnost še dodatno motivirata, da je najboljši. Dispozitor Sonce ga vodi v znamenje dvojčkov, zato zanj ni težava, da se hkrati loti še drugih del, saj je to vsestransko znamenje. Edino, na kar morate paziti, je, da za nobeno ceno ne izpostavite sebe in svojega ega, saj lahko potem v tem znamenju hitro poči. Ker tukaj je beseda, ki je zaščitni znak Dvojčkov.