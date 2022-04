Astrologinja Lenka: Čakata nas dva močna mrka

Luna je še vedno v znamenju Strelca in uživa v iskanju, pripravljanju velikih projektov, načrtovanju potovanj, da nadoknadi vse, česar teh nekaj mesecev ni mogla. Tu je tudi Saturn, ki jo podpira, da lahko počne kar hoče in jo poteidne naprej, če se kje ustavi.

Če je kaj starega ostalo še nedokončano, je zdaj čas, da to dokončamo. Ker ko Luna naredi kvadrat z Neptunom, ji je lažje prenašati vsako razočaranje ali obtožbe na svoj račun. Jupiterju je vseeno, če se v nečem pretirava, pomembno mu je le, da se širi, čeprav morda pri tem včasih preseže svoje meje.

Toda danes ob 03:24 je Sonce prešlo v znamenje Bika, da bi ves ta ovnovski ogenj in energijo porabil za koristne stvari. Bik je zemeljsko, fiksno, trmasto in počasno znamenje. A ne le, da so znani po svoji vztrajnosti, hedonizmu, uživanju v vsem na planetu Zemlja. Ko jih potegne želja po nečem, postanejo mobilni in vztrajni, naredijo vse, da dosežejo začrtano pot. Ne obupajo nad tem kar želijo ali kar začnejo, to je eden od njihovih velikih plusov. So pa tudi neizprosni in nedoumljivi za tisto, česar nočejo. Vse, kar počnejo, počnejo previdno, premišljeno, nikoli niso prenagljeni in nenadni. Toda tudi ta počasnost je lahko zelo moteča. Uživajo v vseh ugodnostih, počasi, na videz nonšalantno, čeprav je moje osebno opažanje, da mnogi z ASC, Soncem in Marsom v Biku dosegajo vrhunske športne rezultate.

Vseeno pa letos vse rojene v znamenju Bika čakajo številni preobrati in številne spremembe. Uran je tu že nekaj let in bo tako tudi ostal. Dva močna mrka, ki se bosta zgodila 30. aprila in 16. maja, bosta aktivirala veliko te energije.

Merkur bo svoj retrogradni hod začel 10. maja, ko se bo vrnil v to znamenje. Vsekakor pa bo vse to še malo pretreslo uspavane in počasne Bike, da bodo malo bolj aktivni.

Kakorkoli že, vesel rojstni dan vsem, ki ste rojeni v znamenju Bika.

Danes je sreda, dan Merkurja, on pa je že v znamenju Bika, načrtuje, sprejema trajne in varne odločitve. Povezan je z naravo, z aktiviranjem naravnih virov, zato uporabimo njegovo razmišljanje, da je najbolje biti povezan z vsemi naravnimi lepotami zemlje, vode, gora, zraka ....