Astrologinja Lenka: Čakajo nas velike spremembe

Na kratko bom opisala, katere spremembe se pripravljajo v juniju. Po meteoroloških merilih je mesec, ko se začne poletje. Danes je mesec v Vodnarju, ki že sam po sebi govori o naši potrebi po neodvisnosti in svobodi glede tega, kam gremo in kaj mislimo. Z Merkurjem in Venero je v čudovitem trigonu, kar daje podlago za dogovor, skladnost in dobro razumevanje. Ampak to gre skozi Merkur, ki je 30. maja začel retrogradno gibanje in se vrača k ponovnemu pregledu mnogih pozabljenih obljub. Saturn je začel vzvratno vožnjo 23. maja, da bi preveril, ali se vsi držijo tega, kar je treba popraviti in dokončati. Toda njegova kazen je nekoliko bolj boleča.Smo med dvema mrkoma, enim, ki je bil 26 maja, in drugim, ki bo 10. junija, na 19 stopinjah Dvojčkov. To pomeni intenzivnost, velike spremembe na individualni in kolektivni ravni. Takrat se poravnajo Sonce, Luna, Zemlja in vozli, vse je tam. To je trenutek, ko je vse osvetljeno in ko vsa resnica pride na dan. Kolikor smo ga pripravljeni sprejeti, kakršen koli že je, zdaj obstaja ta zanka, ta vrzel. Tu je energija močna in zahteva veliko hitrost ter spremembe, zahteva, da se vsa križišča povežejo na plemenit način. Če ne bo tako, se bodo zgodile izdaje, postavljanje pasti ...Mars je na zadnji stopnji Raka in sam mrk je v popolnem nasprotju z Luno v horoskopu Slovenije, kar kaže na to, da ljudje tega ne želijo več.se Mars pomakne v znamenje Leva, kjer nam daje več samozavesti, energije in ustvarjalnosti.imamo drugi letošnji kvadrat (od treh) na 13 stopinjah med Saturnom, ki je v svojem znaku Vodnarja retrograden, in njegovim dispozitorjem Uranom, ki je v najnižjem dostojanstvu. To zahteva velike spremembe, Saturn želi ohraniti vse enako, Uran pa hoče uničiti vse staro in nas naučiti, da življenje ni vezano na eno stvar, eno osebo, eno hišo ... Gre za čas sprememb, razkola med starim in novim in osvoboditvijo vsega. Poleg tega bo ta kvadrat aktivirala Luna iz Leva, ko bo v opoziciji s Saturnom, in kvadrat z Uranom kot budilka, ki pravi, da je zdaj pravi čas.se uradno začne koledarsko poletje, solsticij je, najdaljši dan, in Sonce vstopi v znamenje Raka. Izrazita je potreba po domu, družini, izrazit je tudi patriotizem. Hkrati je Venera v čudovitem trigonu z Neptunom, zato se lahko intuitivno vprašamo, kaj je prav, in sledimo tej poti. S hvaležnostjo vse to sprejmemo. Jupiter začne v znamenju Ribe retrogradno, v to znamenje je vstopil, da nas popelje v dobre stare čase in pokaže, kako lepo je lahko živeti, pa tudi ceniti vse, kar imamo. A še ni vse pripravljeno in počasi se vrača v znamenje Vodnarja do konca leta. Prihodnje leto torej lahko pričakujemo popolno deblokiranje.Merkur začne neposredno pot, vendar je še vedno v svoji senci, še vedno ni vse pripravljeno za nove začetke.si Neptun premisli in se vrne zaradi globlje skrivnosti, prevare ali preprosto zaradi nekaterih velikih spoznanj in velike vere. In Luna, njegova duša, mu pride v naročje, da si spočije, sprosti ob njem in pomeditira.Želim vam veliko svetlobe in sončnih žarkov, da vas ogrejejo in osvetlijo pot.