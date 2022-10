Astrologinja Lenka: Čaka nas pestro dogajanje na področju financ

Danes je možna utrujenost, zaspanost, polna občutkov nejasnosti, zato so primerni samota, mir in tišina. Ker se je Luna potopila globoko v morje, v svoje občutke v znamenju Rib. Tukaj je zaradi nežnosti, milosti in sočutja do drugih. Rada prisluhne pogovorom v tišini, posluša, če ji kdo o čem potoži. Čez dan nas bo spomnila, kaj bi še lahko storili zase, da uresničimo, kar smo načrtovali ta mesec. Počasi se bližamo ščipu in rada ima, da se kaj dokonča. Popoldne jo bo Uran nekoliko raztresel, ji začel dopovedovati, da ni čas za poležavanje, ampak tudi za spremembo, pridobitev kakšnih denarnih prilivov. Je hiter in odločen, a kar dober, kar se bo pokazalo čez čas. Če boste vložili denar v idejo ali v nepremičnino, utegne biti to koristno.

Danes se že tretjič v zadnjem mesecu srečata Merkur iz znamenja Device in Pluton iz znamenja Kozoroga. Ta zemeljska struktura je najboljša rešitev. Kar je bilo načrtovano, ko je bil Merkur retrograden, se zdaj s poglobljeno analizo dokončuje. Ne bodite presenečeni, če odkrijete kaj, kar bo tudi za vas velika skrivnost. Ni pomembno, ali gre za poslovno, službeno ali zasebno zadevo. Neka globoko zakopana resnica, nekaj, za kar bi prej trdili, da se ne bo nikoli zgodilo kakšni osebi. Lahko pa tudi sami kaj zakrijete, predstavite dokaze, da vsi verjamejo vanje. Najboljše izmed vsega pa je, da se povežete s sabo, razčistite z žalitvami, ki ste jih morda prejeli ali celo komu namenili, zdaj pa odpustite sebi in drugim ter nadaljujte z bistrim umom in čisto zavestjo.

Danes je petek, Venerin dan, ki se graciozno sprehaja v senci svojega partnerja, a mu daje vedeti, kako močna in lepa je, brez nje ne bi nastopal tako modno urejen v javnosti, pa tudi priljubljen ne bi bil tako.